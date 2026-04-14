VFF phạt 'kịch khung' vì HLV Popov tái phạm nhiều lần

Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ra quyết định cấm chỉ đạo 4 trận liên tiếp cho ông Velizar Popov - huấn luyện viên trưởng Thể Công Viettel. Nhà cầm quân người Bulgaria có loạt hành động xấu xí khi đối đầu đội bóng cũ.

Trong trận Thể Công Viettel thắng Thanh Hoá 1-0 ngày 10/4, HLV Velizar Popov nổi giận với trọng tài và bị phạt thẻ đỏ. Với những phản ứng gay gắt ở cuối trận đấu, nhiều khả năng ông sẽ phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Án phạt này bao gồm phạt tiền và đình chỉ làm nhiệm vụ.

HLV Popov lại bị phạt nặng.

Trên thực tế, án phạt mà VFF đưa ra đã ở mức "kịch khung" với những gì mà ông Popov thể hiện trên sân Hàng Đẫy. Vị chiến lược gia này vẫn tái phạm các hành vi phản ứng xấu xí, phát ngôn thiếu chuẩn mực dù chuyển đến đội bóng mới. Khi còn làm việc cho Đông Á Thanh Hóa, ông Popov cũng thường xuyên có phản ứng như vậy.

Ông Popov vị phạm các điều 40 và 58 trong Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 58 về "Phản ứng" ghi rõ: "Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi những người này đang làm nhiệm vụ nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 40, Điều 48, Điều 59 của văn bản này thì tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị phạt tối thiểu từ 10.000.000 đồng và đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ từ 02 đến 04 trận".

Điều 40 về hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa ghi rõ: "Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bởi, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hoá khác thì bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ từ 02 trận đến 03 trận".

Trước mắt, ông Popov không được chỉ đạo trực tiếp trong các trận Thể Công Viettel gặp HAGL, Đà Nẵng, Ninh Bình và Hà Tĩnh. Thể Công Viettel đang có được 38 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Công an Hà Nội.