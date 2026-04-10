VBA 2026: Bước chuyển mình toàn diện sau một thập kỷ phát triển

Mùa giải VBA 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng của bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam khi hàng loạt thay đổi lớn được triển khai, từ bản quyền truyền thông, công nghệ sản xuất hợp tác cùng FPT Play đến chiến lược phát triển cầu thủ.

Người hâm mộ - Trung tâm của mọi đổi mới

Không chỉ dừng ở một giải đấu chú trọng chuyên môn, VBA đang tái định vị mình như một hệ sinh thái thể thao – giải trí, nơi người hâm mộ đóng vai trò trung tâm. Sự chuyển mình này được thể hiện rõ nét qua những thay đổi đồng bộ về cách tổ chức, vận hành và đặc biệt là cách tiếp cận khán giả, mở ra kỳ vọng đưa bóng rổ Việt Nam tiến xa hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Người hâm mộ là trung tâm của mọi đổi mới (Ảnh: VBA)

Giải đấu không chỉ hướng tới những khán giả lâu năm mà còn mở rộng tới thế hệ người xem mới, những người tìm kiếm sự kết nối, cảm xúc và tính giải trí khi theo dõi thể thao. Các hoạt động đồng hành trước, trong và sau mùa giải được đầu tư bài bản hơn, tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn thay vì chỉ xoay quanh các trận đấu.

Sự thay đổi này phản ánh quá trình trưởng thành của VBA, khi giải đấu đã xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ ổn định và sẵn sàng bước sang giai đoạn phát triển sâu rộng hơn.

Hệ thống tuyển chọn quy mô lớn - cơ hội cho cầu thủ trẻ

Một điểm mới nổi bật khác của VBA 2026 là chiến lược phát triển lực lượng kế cận. Lần đầu tiên, giải đấu triển khai chuỗi Draft Combine Series với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Hoạt động Scouting Tour diễn ra tại Trường ĐH Văn Lang vào sáng 3/4 (Ảnh: VBA)

Chương trình được tổ chức theo nhiều giai đoạn, từ tuyển chọn tại các trường đại học, huấn luyện chuyên sâu, thi đấu thử thách đến vòng tuyển chọn cuối cùng (Rookie Draft). Mô hình này giúp chuẩn hóa quy trình phát hiện và đào tạo tài năng, tạo cơ hội rõ ràng hơn cho các cầu thủ trẻ bước vào môi trường chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng như hội trại bóng rổ sinh viên cũng được đẩy mạnh, góp phần mở rộng nguồn cầu thủ và lan tỏa bóng rổ tới thế hệ trẻ.

Tăng “đất diễn” cho nội binh

VBA 2026 cũng có những điều chỉnh đáng kể về quy định lực lượng nhằm nâng cao tính cạnh tranh và giảm sự phụ thuộc vào ngoại binh.

Giải đấu không còn đội khách mời quốc tế, tập trung hoàn toàn vào 6 CLB trong nước. Mỗi đội được đăng ký tối đa 2 ngoại binh, đồng thời hợp nhất nhóm Asian import và Heritage thành Asian heritage để tăng tính linh hoạt trong xây dựng đội hình.

Quy định mới của VBA tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam thi đấu trong mùa giải 2026 (Ảnh: VBA)

Đáng chú ý, quy định mới chỉ cho phép mỗi đội sử dụng 1 ngoại binh trên sân trong hiệp 1 và hiệp 3. Đây là thay đổi mang tính chiến lược, buộc các đội phải phân bổ lực lượng hợp lý và tạo thêm cơ hội thể hiện cho cầu thủ nội. Nhờ đó, vai trò của các nội binh và cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng bóng rổ Việt Nam trong dài hạn.

FPT Play: Đối tác chiến lược nâng tầm trải nghiệm VBA

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của mùa giải 2026 là việc FPT Play chính thức trở thành đơn vị sản xuất và phát sóng VBA trong 5 mùa liên tiếp, từ 2026 đến 2030. Đây là lần đầu tiên giải đấu có một thỏa thuận bản quyền dài hạn, tạo nền tảng ổn định cho chiến lược phát triển lâu dài.

Ông Henry Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch VBF cho biết: “Để lan tỏa môn thể thao này và gia tăng mức độ phổ biến của bóng rổ, chúng tôi cần có những đối tác thật tốt, đặc biệt ở lĩnh vực truyền thông. Vì vậy, chúng tôi rất hài lòng với việc hợp tác với FPT Play và vô cùng hào hứng với cam kết dài hạn lần này. Chúng tôi vô cùng trân trọng những gì mà FPT Play đã làm trong việc quảng bá bóng rổ nói chung, và VBA nói riêng.”

VBA và FPT Play đã ký kết hợp tác chiếc lược (Ảnh: FPT Play)

Không chỉ đảm nhận vai trò phát sóng, FPT Play trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nội dung với nhiều nâng cấp đáng kể. Các trận đấu sẽ được ghi hình với hệ thống từ 9-10 máy quay, tăng đáng kể so với trước đây, giúp mang lại góc nhìn đa chiều và sống động hơn. Một số trận đấu tâm điểm sẽ được phát sóng với chất lượng 4K. Đi kèm với đó là việc bố trí hai bình luận viên bình luận trực tiếp tại sân đấu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và cảm xúc cho khán giả.

Đặc biệt, FPT Play còn đẩy mạnh các tính năng tương tác theo thời gian thực như bình luận, dự đoán, bình chọn hay tham gia minigame trong lúc trận đấu diễn ra ngay trên ứng dụng. Đây là bước tiến quan trọng, chuyển đổi trải nghiệm xem thể thao từ thụ động sang tương tác, góp phần tăng tính kết nối giữa người hâm mộ trên toàn quốc.

Ổn định thể thức, nâng cao chiều sâu cạnh tranhDù có nhiều thay đổi, VBA 2026 vẫn duy trì thể thức thi đấu sân nhà – sân khách 5x5 với 6 đội bóng quen thuộc. Sự ổn định này giúp đảm bảo tính kế thừa, đồng thời tạo nền tảng để các cải tiến mới phát huy hiệu quả.

Mùa giải mới được kỳ vọng có tính cạnh tranh cao hơn. (Ảnh: FPT Play)

Với những điều chỉnh về lực lượng và chiến lược phát triển, mùa giải năm nay được kỳ vọng sẽ có tính cạnh tranh cao hơn, khi khoảng cách giữa các đội được thu hẹp và cơ hội được chia đều hơn.

Từng bước hoàn thiện mô hình phát triển bền vững, VBA kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng, đưa bóng rổ Việt Nam tiến gần hơn tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế trong giai đoạn mới.

