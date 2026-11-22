(VTC News) -

Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an Nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ năm 2026. Trong số những người được trao quyết định lần này có diễn viên Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh. Cô được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh Nhân dân.

Diễn viên Bảo Thanh (trái) được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh Nhân dân.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ về sự kiện này : “5 năm, 10 năm hay 20 năm… Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn!”. Nữ diễn viên cho biết phía sau niềm vui hiện tại là hành trình dài chờ đợi, hy vọng và kiên trì.

Với Bảo Thanh, đây không đơn thuần là một bước chuyển trong công việc mà còn là kết quả của hành trình chờ đợi và nỗ lực suốt 5 năm. Nữ diễn viên từng chia sẻ mong muốn được chính thức đứng trong hàng ngũ Công an Nhân dân, làm việc và cống hiến trong môi trường có tổ chức, kỷ luật, trách nhiệm.

Bảo Thanh cho biết sau khi trở thành cán bộ trong lực lượng, cô vẫn tiếp tục gắn bó với chuyên môn nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân; tuy nhiên trách nhiệm không chỉ dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ biểu diễn mà còn gắn với yêu cầu của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang, trong gia đình có bố mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Cô đóng phim từ năm 8 tuổi với vai bé Nụ trong Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Thế Sơn. Vai diễn giúp cô nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001.

Bảo Thanh vào vai bé Nụ trong bộ phim “Vào Nam ra Bắc” của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Bảo Thanh tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội và nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Năm 2012, cô tham gia phim truyền hình Trò đời. Hai năm sau, vai Ngọc Diệp trong Người chồng điên mang về cho cô giải Cánh diều Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Bảo Thanh được đông đảo khán giả truyền hình biết đến qua vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng (2017). Nhân vật cô con dâu thường xuyên mâu thuẫn với mẹ chồng tạo nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Sau đó cô tiếp tục gây chú ý khi vào vai Anh Thư trong Về nhà đi con (2019).

Nếu Minh Vân là cô gái nhiều lần rơi vào tình huống căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân, Anh Thư lại có tính cách sắc sảo, thực tế và giàu tình cảm. Diễn xuất của Bảo Thanh góp phần tạo sức hút cho bộ phim, đem lại giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2019.

Có thể kể đến một số bộ phim khác có Bảo Thanh tham gia như Người phán xử, Những ngày không quên...

Bảo Thanh ghi dấu ấn với khán giả qua các bộ phim truyền hình như “Sống chung với mẹ chồng”, “Về nhà đi con”,...

Năm 2020, sau khi hoàn thành phim Những ngày không quên, Bảo Thanh thông báo tạm dừng đóng phim để chuẩn bị sinh con thứ hai. Tháng 5/2021, sau khi sinh con gái, tên thân mật là Nu, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, kinh doanh và nghỉ ngơi.

Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng đã về chung nhà 15 năm, cô lấy chồng khi mới 21 tuổi, còn là sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên từng chia sẻ chồng luôn ủng hộ công việc nghệ thuật, hỗ trợ cô chăm sóc con cái trong những giai đoạn bận rộn.

Hiện tại Bảo Thanh ít đóng phim truyền hình mà hoạt động với vai trò diễn viên kịch. Trong thời gian công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, cô tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị ở nhiều tỉnh, thành.

Bảo Thanh kết hôn với ông xã Đức Thắng năm 2011. Họ có hai con, một trai và một gái.

Nữ diễn viên cho biết từng bỏ lỡ 3 kịch bản của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vì lịch quay trùng với thời gian đi công tác biểu diễn. Bảo Thanh vẫn muốn đóng phim khi có vai diễn phù hợp nhưng không muốn lặp lại hình ảnh Minh Vân hay Anh Thư mà muốn thử sức với nhân vật có tính cách gai góc, nội tâm hơn. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được đóng vai nữ chiến sĩ Công an Nhân dân.