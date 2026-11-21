(VTC News) -

Sáng 21/11, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra tại khu vực sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của gần 4.000 người thuộc 48 đơn vị, gồm 29 xã và 19 phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh vai trò của văn hóa đối với sức sống và bản lĩnh dân tộc. “Văn hóa là cội nguồn sức sống, là sức mạnh tinh thần làm nên bản lĩnh, khí phách và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. 80 năm đã trôi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/111 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc gìn giữ truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn những giá trị thuộc về quá khứ. Từ định hướng đó, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa và con người là đầu tư cho tương lai; tập trung bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển công nghiệp văn hóa và ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo tồn di sản. Thành phố cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng trong gìn giữ, sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa.

“Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 là dịp để những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, để truyền thống được tiếp nối bằng những hình thức thể hiện mới, để các thế hệ cùng gặp gỡ, trải nghiệm và sẻ chia niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không gian văn hóa Thủ đô, chúng ta có cơ hội gặp gỡ những nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ di sản, cảm nhận sức sống của những giá trị truyền thống và chứng kiến tinh thần sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Gần 4.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân tham gia diễu hành, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô. (Ảnh: Minh Đức)

Tái hiện huyền sử và những dấu mốc nghìn năm Thăng Long

Mở đầu chương trình là đại cảnh Trống hội Thăng Long, kết hợp múa trống, cờ hội, lân và rồng, tạo không khí khai hội bên hồ Gươm. Với chủ đề Từ thuở Thăng Long, chương đầu đưa khán giả trở về những câu chuyện về nguồn cội dân tộc. Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên được tái hiện bằng nghệ thuật múa, xiếc đu lụa và hiệu ứng sân khấu.

Tiếp đó, chương trình giới thiệu tín ngưỡng thờ Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh. Các đoàn nghệ nhân từ những địa phương gắn với tín ngưỡng, lễ hội truyền thống tham gia diễu hành với cờ hội, lọng, lễ phẩm và trang phục đặc trưng. Trong đó, lễ hội Gióng được tái hiện qua hình ảnh đội quân phù giá, ngựa Gióng, rước hoa tre; tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được giới thiệu bằng hát văn, chầu văn và trang phục tứ thân.

Màn tái hiện hình tượng Thánh Gióng, lan tỏa tinh thần yêu nước và truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. (Ảnh: Minh Đức)

Màn diễu hành Thăng Long tứ trấn với bốn ngôi đền Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Quán Thánh cũng là điểm nhấn của chương trình. Các đoàn kết hợp biểu diễn trống, chiêng, cờ ngũ hành và nhạc cụ dân tộc. Hình ảnh vua Lý Công Uẩn ban Chiếu dời đô năm 1010 được tái hiện bằng sân khấu thực cảnh, hợp xướng và phần đọc Chiếu dời đô. Chương đầu khép lại với màn giới thiệu Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh.

Đưa nghệ thuật dân gian, làng nghề ra phố

Chương Hà thành phồn hoa giới thiệu đời sống văn hóa Thăng Long qua truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề thủ công.

Màn trình diễn Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ tái hiện hình ảnh sĩ tử, đoàn rước vinh quy, gắn với 12 làng khoa bảng tiêu biểu của Hà Nội. Tiếp đó, các loại hình nghệ thuật như ca trù, hát xẩm, múa Bài Bông, múa Bồng, Chèo tàu Tổng Gối và múa rối nước được giới thiệu qua hình thức diễu hành kết hợp biểu diễn trực tiếp.

Chương trình còn mang đến sắc màu văn hóa của đồng bào Mường ở khu vực phía Tây Thủ đô. Các đội cồng chiêng đến từ Ba Vì, Suối Hai, Yên Xuân và Yên Bài tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống. Di sản “Nghi lễ và trò chơi Kéo co” cũng được giới thiệu với sự tham gia của các đội đến từ phường Long Biên và xã Đa Phúc.

Không gian Hà Nội 36 phố phường được tái hiện với hình ảnh mái ngói, cửa gỗ, đèn lồng và biển hiệu các phố nghề. Các diễn viên hóa thân thành người buôn bán, nghệ nhân phố cổ, kết hợp trình diễn áo dài qua nhiều thời kỳ.

Từ phố cổ, chương trình tiếp tục giới thiệu các làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, tò he, nghề đan cỏ tế và làm nón. Đáng chú ý, các nghệ nhân ngồi trên những chiếc xích lô được trang trí theo từng làng nghề, mang sản phẩm thủ công trực tiếp tham gia diễu hành.

Kết nối di sản với hơi thở đương đại

Chương cuối mang chủ đề Thủ đô hội nhập, khắc họa hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động và sáng tạo. Các màn trình diễn áo dài, nón lá và hoa truyền thống được kết hợp với âm nhạc, nghệ thuật múa. Tiết mục “Duyên dáng Tràng An” có sự tham gia của 150 diễn viên nữ trong trang phục áo dài, sử dụng nón lá làm đạo cụ, tạo hình đóa sen và vành nón lớn trên sân khấu.

Một điểm nhấn là tiết mục Giao thoa thế hệ - Mạch nguồn vươn xa, quy tụ NSND Thu Huyền, nghệ sĩ Anh Tú, rapper RamC, nghệ sĩ đàn nhị Minh Đức và nghệ sĩ sáo Ngọc Anh. Phần mashup “Đào liễu - Ngồi tựa mạn thuyền” kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Nghệ sĩ kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống với phong cách thể hiện hiện đại, tạo điểm nhấn cho chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Sau màn trình diễn carnaval trang phục quốc tế, các nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những ca khúc về Hà Nội và văn hóa Việt Nam. Đại cảnh kết chương trình quy tụ nghệ sĩ, diễn viên, võ sinh, nhóm xiếc và câu lạc bộ thiếu nhi, cùng tạo hình bản đồ Việt Nam. Khán giả được phát cờ nhỏ để vẫy cờ Tổ quốc trong không gian hồ Hoàn Kiếm.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 giới thiệu nhiều lớp di sản từ lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian đến làng nghề truyền thống. Việc huy động nghệ nhân và cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia trình diễn cũng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời kết nối hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm tiếp tục diễn ra đến ngày 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian văn hóa của Thủ đô, nhằm tôn vinh di sản dân tộc, quảng bá bản sắc Thăng Long - Hà Nội và khuyến khích cộng đồng chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa.