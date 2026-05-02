Quán cà phê ở Hà Tĩnh bốc cháy dữ dội

Tối 2/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà phê Phong trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, Hà Tĩnh, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h10, người dân phát hiện lửa bốc lên từ bên trong quán cà phê. Chỉ 10 phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu vực do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như tre, gỗ.

Thời điểm xảy ra sự cố, quán đang trong tình trạng đóng cửa nên không ghi nhận thương vong về người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Do đám cháy lan nhanh và kết cấu quán chủ yếu bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lớn, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực, xử lý hiện trường nhằm ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cũng trong hôm nay đã xảy ra vụ cháy tại tổ dân phố Đình Ngọ thuộc phường An Phong, thành phố Hải Phòng, khiến 6 cửa hàng liền kề bị thiêu rụi.

Cụ thể, vào hơn 10h ngày 2/5, Đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 nhận được tin báo cháy từ Công an phường An Phong nên đã điều động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ lên đường dập lửa.

Tại hiện trường, dãy nhà gồm quán cà phê và 5 cửa hàng liền kề được làm bằng khung sắt, lợp mái tôn kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như: bánh kẹo, bỉm sữa, quần áo...bị lửa thiêu rụi và có nguy cơ tiếp tục cháy lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên ngành tại Khu công nghiệp An Dương và Khu công nghiệp Tràng Duệ triển khai các phương án vây hãm ngọn lửa, ngăn cháy lan. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ quán cà phê Bốn Mùa, sau đó lan nhanh sang 5 cửa hàng liền kề gần đó, gây hư hại nặng. Rất may không có ai thương vong.