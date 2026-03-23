(VTC News) -

Để trả lời câu hỏi "uống trà hay nước lọc tốt hơn", trước tiên chúng ta cần tìm hiểu những lợi ịch mà nước lọc hay trà mang lại cho cơ thể.

Lợi ích của việc uống nước lọc thường xuyên

Nước lọc đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các chức năng sinh lý của cơ thể, bao gồm duy trì cân bằng sinh lý và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do đó, người uống nước lọc thường xuyên sẽ có những lợi ích về sức khoẻ như sau:

Thể chất tốt: Nước lọc đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì cân bằng nước trong cơ thể và đảm bảo chức năng hoạt động của các tế bào. Nó là một thành phần quan trọng trong các quá trình sinh lý như điều hòa thân nhiệt, vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải.

Quá trình trao đổi chất tốt: Uống đủ nước rất cần thiết để duy trì quá trình trao đổi chất bình thường. Nước thúc đẩy hiệu quả các quá trình trao đổi chất, do đó giúp duy trì cân nặng và vóc dáng khỏe mạnh.

Trái tim khỏe mạnh hơn: Vào tháng 3/2022, một nghiên cứu cho thấy uống đủ nước mỗi ngày có thể giảm nguy cơ suy tim và làm chậm quá trình suy giảm chức năng tim.

Ít bị táo bón hơn: Hầu hết những người bị táo bón thường uống không đủ nước. Vì phân lưu lại trong ruột quá lâu, một lượng lớn nước sẽ được ruột hấp thụ, khiến việc đi ngoài trở nên khó khăn.

Người bị táo bón nên uống nước từng ngụm nước lớn và nuốt nhanh. Điều này giúp nước nhanh chóng đến đại tràng, kích thích nhu động ruột và cải thiện các triệu chứng táo bón.

Ít bị sỏi thận: Nhiều loại sỏi đường tiết niệu có liên quan đến việc uống không đủ nước. Duy trì thói quen uống nước lành mạnh lâu dài có thể ngăn ngừa hiệu quả nhiều loại sỏi khác nhau.

Nguy cơ mắc bệnh gút thấp: Uống nước đủ đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh gút. Purin dễ tan trong nước, vì vậy uống nhiều nước có lợi cho người bệnh gút. Nó giúp đào thải axit uric, ngăn ngừa sỏi thận do axit uric và làm chậm quá trình tổn thương thận.

Giúp mau khỏi cảm lạnh: Khi bị cảm lạnh và sốt, lời khuyên "uống nhiều nước hơn" không chỉ là một lời nói bâng quơ. Uống nhiều nước thực sự có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh, bù lại lượng chất lỏng đã mất và ngăn ngừa mất nước.

Uống nước có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, những người dưới đây cần kiểm soát lượng nước vào cơ thể.

Bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị loét dạ dày: Thuốc có chứa các chất như sucralfate và gel nhôm hydroxit, có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Uống quá nhiều nước có thể làm giảm hiệu quả của thuốc và cản trở quá trình hồi phục.

Bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính: Khi chức năng thận bị suy giảm, lượng nước uống vào cơ thể sẽ không được bài tiết một cách bình thường. Vì vậy bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính cần kiểm soát lượng nước uống vào. Với những người này, lượng nước uống hàng ngày thích hợp (bao gồm nước từ đồ uống và thức ăn) = 500ml + lượng nước tiểu của ngày hôm trước.

Bệnh nhân suy tim: Uống nhiều nước sẽ làm tăng lượng máu trở về tim, do đó làm tăng gánh nặng cho tim và làm tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn. Đối với bệnh nhân suy tim nặng, lượng nước uống thậm chí cần được kiểm soát cụ thể và cần tuân theo hướng dẫn cụ thể của bác sỹ.

Lợi ích của việc thường xuyên uống trà

Vào tháng 5/2021, Tạp chí Lão khoa Trung Quốc công bố nghiên cứu tổng quan chỉ ra rằng uống trà có thể điều hòa "hội chứng chuyển hóa" ở người cao tuổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng trà rất giàu polyphenol có lợi cho cơ thể con người. Ví dụ, catechin có nhiều lợi ích như chống oxy hóa, hạ huyết áp, hạ đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm mức lipid máu và giảm hình thành mỡ thừa trong cơ thể.

Giảm nguy cơ tim mạch: Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy uống trà có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Những người thường xuyên uống trà có mức cholesterol lipoprotein mật độ cao (cholesterol tốt) giảm chậm hơn và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 8%.

Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer: Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên một tạp chí của Nature cho thấy những người uống trà thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tới 16% so với những người không uống trà.

Cũng như nước, trà mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ, tuy nhiên, có những người không thích hợp để uống trà.

Bệnh nhân mắc chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, cường giáp, lao, bệnh tim, bệnh dạ dày hoặc loét ruột không nên uống trà, đặc biệt là trà đặc. Phụ nữ đang cho con bú hoặc mang thai và trẻ sơ sinh cũng không nên uống trà.

Mọi người không nên uống trà khi vừa thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, không nên uống trà trước hoặc sau bữa ăn. Uống trà khi bụng đói vào buổi sáng có thể làm loãng dịch vị và làm giảm chức năng tiêu hóa. Trà có tác dụng kích thích và lợi tiểu, vì vậy uống trà trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tốt hơn hết nên uống trà vào khoảng sau 10 giờ sáng.

Theophylline trong trà có thể ức chế tiết dịch vị, vì vậy uống trà trước bữa ăn không có lợi cho tiêu hóa và hấp thu. Uống trà ngay sau bữa ăn, do chất tannin trong trà, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác của cơ thể. Vì vậy, nên uống trà một giờ sau bữa ăn.

Không nên uống trà quá đậm đặc. Trà đặc chứa hàm lượng florua cao. Thường xuyên uống trà đặc có thể gây hại cho thận, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và dễ dẫn đến "nhiễm độc florua do trà".

Vậy uống trà hay nước lọc tốt hơn? Mỗi loại nước đều có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, mọi người cần cân nhắc thể trạng và mục tiêu cần cải thiện chức năng nào của cơ thể để lựa chọn đồ uống cũng như xác định liều lượng.

Có thể dùng trà thay nước lọc?

Điều quan trọng bạn cần nhớ là dù rất tốt, trà không thể là loại đồ uống dùng thay hoàn toàn nước lọc để uống cả ngày mỗi khi cần bổ sung nước cho cơ thể. Vì sao trà tốt nhưng không thay được nước?

- Trà chứa chất kích thích: Trong các loại trà như trà xanh hay trà đen đều có caffeine (dù ít hơn cà phê), uống nhiều có thể gây mất ngủ, tim đập nhanh, lo lắng. Một số người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng ngay cả khi uống ít.

- Trà có tính lợi tiểu nhẹ, dễ gây mất nước nếu lạm dụng. Nếu bạn uống trà thay nước lọc hoàn toàn, cơ thể không giữ nước tốt như uống nước thường, gây nguy cơ mất cân bằng nước (đặc biệt khi trời nóng hoặc vận động).

- Tannin trong trà ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng, như giảm hấp thu sắt (đặc biệt từ thực vật). Không nên uống trà ngay sau bữa ăn hoặc uống quá nhiều mỗi ngày.

- Không phải loại trà nào cũng “lành”: Một số loại trà đóng chai, trà sữa, trà có đường nếu bị lạm dụng sẽ gây tăng cân, không tốt cho chuyển hóa, cũng không còn nhiều giá trị như trà nguyên chất.