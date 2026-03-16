(VTC News) -

Uống nước xạ đen hàng ngày có tốt không?

Xạ đen là loại cây phổ biến ở Việt Nam, chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, giúp chống oxy hóa và chống nhiễm khuẩn.

Cây xạ đen thường mọc ở đồi, rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh, ven đồi, đồng bằng, đất sét hoặc đất cát. Xạ đen có nhiều ở Quảng Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, vùng núi cao.

Nước xạ đen được nấu từ lá hoặc thân cây xạ đen. Nước màu nâu đậm, vị hơi chát lúc đầu nhưng sau đó để lại vị ngọt nhẹ đặc trưng.

Uống nước xạ đen hàng ngày có tốt?

Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, xạ đen là dược liệu có nhiều tác dụng tốt như thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ lưu thông khí huyết và tăng cường sức đề kháng.

Uống nước xạ đen hàng ngày có tốt không là mối quan tâm chung của những nguời biết đến lợi ích của dược liệu này. Theo lương y Thùy, uống nước xạ đen hàng ngày có thể mang lại lợi ích nhất định nếu sử dụng đúng liều lượng.

Một số tác dụng thường được nhắc đến gồm: Hỗ trợ thanh lọc gan, giảm tình trạng nóng trong người, tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn; giảm viêm, hỗ trợ giảm sưng đau; Ổn định huyết áp; Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Hiện nay, xạ đen được chế biến thành nhiều dạng như trà túi lọc, cao xạ đen, lá khô để người dùng dễ dàng sử dụng.

Tuy nhiên, lương y Thùy cũng cho biết, nếu uống quá nhiều hoặc dùng không đúng cách, nước xạ đen cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.

Cách dùng nước xạ đen hàng ngày an toàn và hiệu quả

Để phát huy tối đa lợi ích của xạ đen và hạn chế tác dụng phụ, cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng.

Cách nấu nước xạ đen

Để nấu nước xạ đen tại nhà thực hiện như sau:

Chuẩn bị 30 - 40g lá xạ đen khô, rửa sạch nguyên liệu, cho vào nồi cùng 1,5 – 2 lít nước. Có thể thêm vài lát cam thảo để nước dễ uống hơn. Đun sôi khoảng 20 phút. Nước xạ đen sau khi nấu có thể uống trong ngày thay trà.

Lưu ý nên mua xạ đen từ nguồn uy tín, tránh nhầm với xạ trắng hoặc xạ vàng, vì một số loại có thể gây độc.

Cần sử dụng đúng cách và đúng liều lượng xạ đen.

Liều lượng sử dụng

Uống nước xạ đen hàng ngày có tốt không phụ thuộc vào liều lượng xạ đen nên dùng:

Người khỏe mạnh: khoảng 30 - 40g lá khô/ngày.

Người có bệnh lý gan, huyết áp, mất ngủ: nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng.

Những lưu ý khi uống nước xạ đen

Khi sử dụng nước xạ đen, cần lưu ý: Nên uống sau bữa ăn, tránh uống khi bụng đóiKhông uống quá đặc hoặc quá nhiều trong ngày. Không dùng thay hoàn toàn nước lọc.

Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú không nên uống nước xạ đen. Vơi người bị huyết áp thấp, suy thận, tiểu đường cần hỏi ý kiến bác sĩ đang điều trị.

Tác hại khi uống nước xạ đen sai cách

Lương y Thùy nhấn mạnh, dù là thảo dược tự nhiên, xạ đen vẫn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu lạm dụng hoặc dùng không phù hợp. Một số tác hại có thể gặp gồm:

Người bị huyết áp thấp nếu uống nhiều xạ đen có thể gặp tình trạng choáng váng, mệt mỏi, chóng mặt,... do huyết áp tụt quá mức.

Một số người có cơ địa nhạy cảm uống xạ đen quá đặc hoặc quá nhiều có thể bị đầy bụng, buồn nôn.

Xạ đen có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị, làm giảm hiệu quả sử dụng nên cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống xạ đen.