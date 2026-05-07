Tọa độ sát sông Hàn, ôm trọn 'ngũ cảnh phồn vinh' của tháp căn hộ Symphony 5

Chỉ hai năm sau ngày ra mắt tổ hợp Sun Symphony Residence, các tòa S1, S2, S3 đã chuẩn bị bàn giao ngay trong tháng 5. Tiếp nối thành công đó, Symphony 5 xuất hiện như “mảnh ghép cuối” với lợi thế vị trí nổi trội - nơi tiếp giáp trực diện mặt sông Hàn, mở ra không gian sống khoáng đạt và tầm nhìn không giới hạn.

Cận cảnh tòa tháp căn hộ Symphony 5 với tầm nhìn “5 trong 1”. (Ảnh: Sun Property)

Tầm nhìn “đáng giá hơn vàng”

Trên thị trường BĐS toàn cầu, vị trí ven sông, ven biển và tầm nhìn đẹp không chỉ là yếu tố cảnh quan mà đã trở thành một loại “tài sản” có giá trị bền vững. Theo báo cáo của Knight Frank, BĐS mặt nước trên thế giới có thể cao hơn khoảng 40-50% so với các sản phẩm tương đương trong nội đô. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện mặt nước, đặc biệt là sông hoặc biển, có thể tăng giá 40–60%.

Thực tế tại nhiều thành phố lớn như London, Sydney hay New York, các căn hộ ven sông luôn duy trì mức giá thuê và thanh khoản cao do vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa thu hút khách thuê cao cấp. Theo các chuyên gia, nguồn cung BĐS ven sông tại các đô thị lớn luôn khan hiếm do bị giới hạn bởi quy hoạch và quỹ đất, tạo nên giá trị khác biệt cho dòng sản phẩm này.

Vị trí đắc địa “soi bóng” sông Hàn của tổ hợp Sun Symphony Residence. (Ảnh: Sun Property)

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay sát bờ Đông sông Hàn, tòa căn hộ Symphony 5 ôm trọn “mỹ cảnh Đà thành”, đó là tầm nhìn “5 trong 1” hiếm có, nơi mỗi hướng nhìn đều mở ra một biểu tượng cảnh quan đặc trưng của thành phố.

Ở phía Tây và Tây Nam, cư dân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của sông Hàn với những khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ. Xa hơn là cầu Thuận Phước như dải lụa mềm vắt ngang dòng sông, tạo nên điểm nhấn kiến trúc ấn tượng, đặc biệt lung linh khi thành phố lên đèn.

Ở hướng Đông và Đông Bắc, tầm nhìn mở rộng về phía bán đảo Sơn Trà với núi rừng hùng vĩ. Trong khi đó, hướng Đông Nam mang đến không gian biển khoáng đạt với bãi biển Mỹ Khê đẹp bậc nhất hành tinh. Xen giữa các lớp cảnh quan thiên nhiên là toàn cảnh trung tâm thành phố sôi động, đặc biệt khi ánh sáng đô thị về đêm phản chiếu lên dòng sông, tạo thành “bản giao hưởng thị giác” sống động.

Điểm đặc biệt về thiết kế đó là mỗi độ cao mang đến một trải nghiệm tầm nhìn khác nhau. Từ tầng 7, cư dân có thể quan sát nhịp sống đô thị biển ngay khu vực cảng cá Thọ Quang, từ tầng 10 mở rộng tầm nhìn về phía núi, và từ tầng 14 trở lên, không gian đại dương thu vào tầm mắt. Tất cả tạo nên bức tranh “sông – núi – biển – phố” hiếm có quy tụ tại một dự án.

Khung cảnh “Dòng sông Ánh sáng” rực rỡ khi Đà Nẵng lên đèn. (Ảnh: Ánh Dương)

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, các dự án căn hộ bên sông Hàn hoặc có tầm view ngắm sông Hàn luôn được săn lùng hàng đầu. Nhiều dự án vừa ra mắt đã cháy hàng bởi giới đầu tư sớm nhận ra bài toán khai thác cho thuê “sáng cửa”, nhất là trong bối cảnh thị trường căn hộ chung cư tại Đà Nẵng khan hiếm.

Tiêu biểu như tòa căn hộ Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence đã bàn giao và đi vào vận hành, ghi nhận mức giá cho thuê lên đến 18 triệu đồng/tháng với căn studio, 25 triệu đồng/tháng với căn 1 ngủ. Thậm chí căn 2 ngủ với suất đầu tư ban đầu chưa đến 5 tỷ đồng hiện đạt mức cho thuê lên tới 35 triệu đồng/tháng.

Điều này cho thấy khả năng khai thác dòng tiền ổn định, đồng thời củng cố giá trị đầu tư dài hạn cho các sản phẩm sở hữu vị trí đắc địa, tầm view “đỉnh nóc” như Symphony 5.

Sống đẳng cấp giữa trung tâm Đà Nẵng

Sở hữu vị trí “soi bóng” bên sông Hàn, Symphony 5 mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân, đồng thời là tài sản tích lũy bền vững. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông trung tâm ngày càng hạn chế, những sản phẩm có vị trí tương tự gần như không còn. Bên cạnh lợi thế về vị trí và tầm nhìn, tòa căn hộ còn được đầu tư hệ tiện ích đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Trong đó, chuỗi shophouse thương mại khối đế tạo nên không gian dịch vụ sôi động, mở ra cơ hội kinh doanh cho chủ sở hữu. Bên trong tòa tháp, hệ tiện ích wellness gồm gym, yoga, spa, hồ bơi phong cách resort và khu vui chơi trẻ em, hướng đến phong cách sống cân bằng và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Không gian thương mại tại khối đế đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm của cư dân. (Ảnh: Sun Property)

Đặc biệt, hệ thống công viên bao quanh dự án với tổng diện tích lên đến gần 20.000m2 tạo nên chuẩn sống khác biệt ngay trung tâm đô thị sôi động nhất miền Trung. Cư dân được thụ hưởng công viên thể thao quy mô 10.000m2 trong nội khu, nơi tích hợp các không gian vận động và sinh hoạt cộng đồng, bên cạnh công viên ven sông 4.000m2 và công viên trung tâm 5.000m2 với vô vàn tiện ích.

“Sự kết hợp giữa tiện ích hiện đại và môi trường sống ven sông giúp Symphony 5 không chỉ là nơi an cư - nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn là biểu tượng của phong cách sống năng động, văn minh, gần gũi thiên nhiên tại Đà Nẵng”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến quốc tế, thu hút mạnh mẽ luồng chuyên gia và khách du lịch chất lượng cao. (Ảnh: Ánh Dương)

Symphony 5 mang ý nghĩa đặc biệt khi hoàn thiện “bản giao hưởng” bên sông Hàn Sun Symphony Residence. Khi Đà Nẵng đang trở thành điểm đến quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp, dễ dàng khai thác cho thuê, đồng thời nắm bắt cơ hội sở hữu tài sản giá trị tại trung tâm Đà Nẵng.