(VTC News) -

Uống cây xạ đen có tác dụng gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medaltec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Thị Nhi cho biết, nếu bạn đang quan tâm tìm hiểu cây xạ đen có tác dụng gì thì dưới đây chính là các lợi ích của dược liệu này:

Hỗ trợ ức chế tế bào ung thư

Hoạt chất Flavonoid, Quinon và Saponin trong cây xạ đen có thể:

Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào bất thường, hóa lỏng tế bào ung thư để chúng dễ dàng bị tiêu hủy, từ đó chống hình thành khối u và di căn.

Giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các gốc tự do để bảo vệ các tế bào lành.

Nhờ tính chất này mà xạ đen thường được sử dụng như một dược liệu hỗ trợ điều trị ung thư.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Xạ đen có tính mát, được Đông y dùng nhiều trong các bài thuốc hỗ trợ đào thải độc tố. Đối với những người thường xuyên nóng trong, nổi mụn, ăn uống thiếu lành mạnh hoặc làm việc trong môi trường độc hại, xạ đen có thể giúp giảm nóng trong người, giảm mẩn ngứa hoặc mụn nhọt, mang lại cảm giác khỏe khoắn cho cơ thể.

Ổn định huyết áp

Xạ đen có khả năng hỗ trợ điều hòa huyết áp tự nhiên nhờ khả năng tăng lưu thông máu, giảm áp lực lên thành mạch, hạn chế các đợt tăng huyết áp đột ngột.

Người huyết áp cao dùng xạ đen đúng cách sẽ được điều hòa huyết áp. Tuy nhiên, người bị hạ huyết áp cần thận trọng khi dùng xạ đen.

Uống nước xạ đen có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Cải thiện giấc ngủ

Khi tìm hiểu cây xạ đen có tác dụng gì, bạn sẽ nhận thấy, kinh nghiệm của nhiều người chia sẻ rằng xạ đen có tác dụng an thần nhẹ, giúp tinh thần thư giãn. Người mất ngủ, ngủ chập chờn hoặc hay căng thẳng có thể dùng xạ đen để cải thiện giấc ngủ.

Hỗ trợ giảm mỡ máu

Hoạt chất flavonoid trong xạ đen giúp hạn chế quá trình oxy hóa chất béo, ức chế hấp thụ lipid, tăng chuyển hóa chất béo, từ đó hỗ trợ giảm cholesterol. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với người bị tăng mỡ máu mức độ nhẹ.

Tăng sức đề kháng

Người đang điều trị bệnh lý nặng thường bị suy giảm sức lực. Xạ đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm mệt mỏi, cải thiện đề kháng để cơ thể hồi phục tốt hơn, đáp ứng hiệu quả với phác đồ điều trị.

Tốt cho chức năng gan

Theo y học cổ truyền, xạ đen là dược liệu tốt cho gan bởi khả năng:

Giảm nóng gan, bảo vệ tế bào gan, giúp hạ men gan.

Hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ tổn thương gan do rượu bia.

Tăng khả năng đào thải độc tố cho gan.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Hoạt chất có trong xạ đen có thể giảm lượng đường trong máu và giúp cơ thể sử dụng insulin tốt hơn. Không những thế, dược liệu này còn góp phần ngăn ngừa một số biến chứng tiểu đường như tổn thương thần kinh, mờ mắt, suy thận,...

Người bình thường có nên uống xạ đen?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Lương y. Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, theo Đông y, xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, tác dụng thông kinh, lợi tiểu, chữa ung nhọt, lở loét, tiêu viêm, mát gan mật, giảm tiết dịch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, với những người bị mụn nhọt, lở loét thì có thể đun nước xạ đen uống hàng ngày.

Với người bình thường, vẫn có thể sử dụng xạ đen đun nước uống hàng ngày để tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, tăng cường tuần hoàn máu não. Uống theo nhu cầu hoặc 100g/ngày.

Tuy nhiên, cần lưu ý các thông tin tham khảo để áp dụng cần phải có sự tư vấn của thầy thuốc chuyên môn, đặc biệt với các trường hợp mắc bệnh thận, huyết áp thấp, phụ nữ mang thai, trẻ em...

Bên cạnh đó, khi uống nước xạ đen cần lưu ý không nên sử dụng rượu, bia, thuốc lá…