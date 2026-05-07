Lý do 'Đường Tăng' Trì Trọng Thuỵ từ chối thừa kế tài sản 6,7 tỷ USD của vợ

Theo truyền thông nước này, bà Trần Lệ Hoa hoàn tất di chúc trước khi mất, phân chia tài sản cho ba người con riêng, đồng thời dành phần lớn quyền thừa kế cho chồng hợp pháp là Trì Trọng Thụy. Khối tài sản bao gồm hệ thống kinh doanh, cổ phần và nhiều bất động sản giá trị lớn.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thuỵ và vợ.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ là ngay sau tang lễ, tại buổi công bố di chúc, nam diễn viên nổi tiếng với vai Đường Tăng trong Tây du ký ký văn bản xác nhận từ chối toàn bộ quyền thừa kế.

Theo pháp luật, ông hoàn toàn có quyền nhận phần tài sản rất lớn, song lựa chọn cuối cùng của Trì Trọng Thụy là tiếp tục quản lý trọn đời Bảo tàng Gỗ đàn hương Trung Quốc – công trình được xem là tâm huyết chung của hai vợ chồng suốt nhiều năm.

Khi được hỏi về quyết định này, ông chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: “Bảo tàng là tâm huyết của chúng tôi, nhưng không nên thuộc về cá nhân, mà nên thuộc về đất nước và những người yêu văn hóa tử đàn”.

Với nhiều người, đây là quyết định khó hiểu giữa khối tài sản khổng lồ. Theo những người thân cận, Trì Trọng Thụy đã xác định điều đó từ rất lâu, thậm chí từ khi vợ còn sống.

Từ năm 2017, khi bà Trần Lệ Hoa nhắc tới chuyện phân chia tài sản, nam diễn viên đã công khai tuyên bố không nhận thừa kế. Ông nhiều lần khẳng định cuộc hôn nhân của mình không liên quan đến tiền bạc: “Tôi kết hôn vì tình cảm, không liên quan đến tiền bạc".

Không gian bên trong Bảo tàng Gỗ đàn hương Trung Quốc.

Cuộc hôn nhân giữa Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa từng gây nhiều tranh cãi khi công khai vào năm 1990. Khi ấy, bà Trần Lệ Hoa là nữ doanh nhân nổi tiếng, hơn chồng 11 tuổi và sở hữu khối tài sản đồ sộ. Sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị khiến mối quan hệ của họ vấp phải không ít dị nghị.

Dẫu vậy, cả hai vẫn gắn bó hơn 30 năm, đồng hành trong công việc và cuộc sống dù không có con chung. Những người xung quanh cho biết bà Trần Lệ Hoa luôn trân trọng sự hy sinh của chồng khi ông chấp nhận rút lui khỏi ánh hào quang showbiz để hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp.

Những năm gần đây, dù được cho là sống trong nhung lụa, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống giản dị, ít xuất hiện trước truyền thông. Sau khi vợ qua đời, ông tiếp tục gắn bó với công việc tại bảo tàng – nơi được xem là điểm tựa tinh thần lớn nhất của ông lúc này.