Sân bay quân sự ở Khánh Hòa được duyệt quy hoạch đón khách

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, sân bay thứ hai tại Khánh Hòa sẽ có chức năng là cảng hàng không quốc nội, dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021 - 2030, sân bay Thành Sơn có công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm và tầm nhìn đến năm 2050 sẽ đạt công suất 3 triệu hành khách/năm. Sân bay sẽ phục vụ các loại tàu bay code C gồm: A319, A320, A321, B737.

Phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn ở Khánh Hòa.

Ngoài ra, quy hoạch cũng nêu rõ các công trình khu bay (hệ thống đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay…); các công trình bảo đảm hoạt động bay; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung; các công trình dịch vụ hàng không, phi hàng không; các công trình bảo đảm an ninh sân bay, khẩn nguy cứu nạn…

Nhu cầu sử dụng đất cho sân bay thời kỳ 2021 - 2030 khoảng 2.115,49 ha, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 2.094,49 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch của địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch; tiếp tục rà soát để bảo đảm tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, tiến hành các thủ tục phê duyệt hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Theo đơn vị này, đây là việc cần thiết nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với chủ trương phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.

Cảng Thành Sơn nằm tại địa phận tỉnh Ninh Thuận (cũ). Sau khi được chuyển công năng sang sân bay lưỡng dụng, du khách có thể bay thẳng đến đây, thay vì phải hạ cánh tại sân bay Cam Ranh.