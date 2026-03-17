UAV và robot AI dọn rác dưới đáy biển

Các nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia dự án SeaClear2.0 phát triển đội máy bay và tàu không người lái kết hợp robot, có thể tự động phát hiện rác dưới đáy biển. Những robot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng vẫn được con người giám sát.

Hệ thống có thể nhận diện nhiều loại rác thải quen thuộc như chai nhựa, lốp xe và các mảnh vỡ kim loại. Công nghệ AI cũng giúp robot phân biệt rác với đá, thực vật hay sinh vật biển.

Robot tích hợp AI và tàu tự hành của dự án SeaClear2.0. (Ảnh: SeaClear)

Dự án nằm trong chương trình “Mission Restore our Ocean and Waters” của Liên minh châu Âu (EU), đặt mục tiêu giảm khoảng một nửa lượng rác thải biển vào năm 2030. Các thử nghiệm ban đầu được tiến hành tại bến du thuyền ở Marseille (Pháp) và Đức.

Thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự kiến thử nghiệm công nghệ tại Venice (Italy), Dubrovnik (Croatia) và Tarragona (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hệ thống vẫn cần hoàn thiện thêm.

Giáo sư Bart De Schutter tại Đại học Công nghệ Delft (Hà Lan) và là điều phối viên dự án SeaClear, cho biết: "Có lượng rác thải khổng lồ đổ ra biển và phần lớn sẽ chìm xuống đáy, nơi con người gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường”.

Nhiều dự án hiện nay tập trung vào việc thu gom rác nổi trên mặt nước, nhưng nhóm SeaClear lại hướng đến khu vực đáy biển. Theo các nhà nghiên cứu, việc loại bỏ rác dưới đáy rất quan trọng vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường biển trong thời gian dài.

Khi nhựa chìm xuống đáy biển, nó dần phân hủy thành những mảnh nhỏ và cuối cùng thành các hạt vi nhựa, loại vật chất cực kỳ khó loại bỏ và hiện đã phổ biến khắp môi trường tự nhiên.

Mô phỏng hoạt động dọn rác dưới đáy biển của tổ đội máy móc thông minh SeaClear2.0. (Ảnh: SeaClear)

Robot thay thợ lặn

Trong các hoạt động làm sạch truyền thống, thợ lặn phải trực tiếp xuống đáy biển để thu gom rác thải. Với những vật nặng, họ phải buộc dây cáp vào rác để kéo lên mặt nước.

Quy trình này vừa tốn kém vừa tiềm ẩn rủi ro cho thợ lặn. Vì vậy, dự án SeaClear2.0 sử dụng các tàu mặt nước không người lái để tiếp cận khu vực có rác.

Sau đó, máy bay không người lái (UAV) bay qua khu vực để xác định vị trí rác và robot được điều xuống dưới nước để thu gom bằng cách gắp hoặc hút rác. Với những vật thể nặng, một kẹp robot thông minh có thể được hạ xuống từ cần cẩu trên tàu.

Nhóm nghiên cứu cũng đang thử nghiệm một xà lan tự hành hoạt động như “xe chở rác nổi”, có nhiệm vụ thu gom rác do robot mang lên và vận chuyển vào bờ.

"Trong các thử nghiệm, chúng tôi đã thu gom được lốp xe cao su, hàng rào thép và cả những bộ phận của tàu thuyền", ông De Schutter cho biết. "Nhờ cần cẩu trên tàu, chúng tôi có thể vớt lên cả những vật nặng hơn".

Dù các thử nghiệm ban đầu cho kết quả khả quan, các nhà nghiên cứu cho biết công nghệ vẫn cần được cải tiến.

"Chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức kỳ vọng nhưng cũng không còn quá xa. Bước tiếp theo là tối ưu hoá công nghệ và hoàn thiện hệ thống", ông Yves Chardard, CEO công ty Pháp Subsea Tech, đối tác của dự án, cho hay.

Ngoài nhiệm vụ thu gom rác, nhóm nghiên cứu cũng đang xem xét khả năng sử dụng robot để phát hiện các quả mìn chưa nổ dưới đáy biển, còn sót lại từ các cuộc chiến tranh trước đây.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, đến cuối năm nay các đội robot làm sạch có thể sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương tại nhiều khu vực ở châu Âu.