32 đội bóng dự giải bóng đá 7 người toàn quốc

Sáng 5/5, buổi lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) diễn ra tại Hà Nội. Mùa giải thứ 7 (VPL-S7) năm 2026 này, với sự quy tụ của các đội bóng mạnh từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước, tôi tin chắc rằng sức nóng của giải đấu sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết: "Nhìn lại hành trình từ những mùa giải HPL đầu tiên cho đến quy mô toàn quốc của VPL hiện nay, chúng ta thấy rõ một sự chuyển mình mạnh mẽ".

VPL-S7 hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao đánh giá rằng từ một sân chơi phong trào, bóng đá 7 người thành một "đặc sản" mang đậm bản sắc Việt Nam, một hệ sinh thái bóng đá chuyên nghiệp từ luật thi đấu, thị trường chuyển nhượng đến công tác tổ chức và truyền thông.

Điểm đáng chú ý của VPL không chỉ nằm ở quy mô thi đấu mà còn ở sự thay đổi trong cách vận hành. Nhiều đội bóng đã đầu tư chuyên nghiệp hơn về lực lượng, cơ sở vật chất và công tác tổ chức. Thị trường chuyển nhượng, hợp đồng thi đấu hay chế độ dành cho cầu thủ bóng đá 7 người cũng dần được định hình trong vài năm gần đây.

Ở mùa giải 2026, VPL-S7 tiếp tục tổ chức theo 3 khu vực gồm miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên. 8 đội bóng mạnh nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 7.

Đáng chú ý, khu vực miền Bắc có 12 đội tham dự với nhiều đại diện quen thuộc đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Tĩnh hay Đà Nẵng. Miền Nam cũng quy tụ 12 đội bóng của TP.HCM cùng các tỉnh Đông Nam Bộ và miền Tây. Trong khi đó, khu vực miền Trung - Tây Nguyên thi đấu tại Đà Nẵng với 8 đội góp mặt.

12 đội bóng ở khu vực miền Bắc sẽ thi đấu hàng tuần từ 9/5 đến 11/7 tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. 12 đội bóng phía Nam thi đấu từ 10/5 đến 12/7 tại Sân vận động Phước Long, phường Phước Long, TPHCM.

Ở khu vực miền Trung & Tây Nguyên (Đà Nẵng), 8 đội thi đấu 24/5 đến ngày 5/7 tại Sân vận động Đầm Sen, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Sau vòng loại, 8 đội giành vé vào chung kết thi đấu tại Hà Nội từ 18/7 đến 25/7.