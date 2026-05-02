10 công trình xanh ấn tượng nhất thế giới

Từ các tòa nhà văn phòng có khả năng tạo ra năng lượng sạch đến những khu chung cư xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, các công trình kiến trúc không chỉ thể hiện sự đổi mới trong thiết kế sinh thái mà còn góp phần đáp ứng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Điểm chung của các công trình xanh là khả năng kết hợp hài hòa giữa công nghệ thông minh, hiệu quả năng lượng và vật liệu thân thiện môi trường, mở ra tiêu chuẩn mới cho kiến trúc hiện đại.

Stockholm Wood City, Thụy Điển

Thiết kế dự án Stockholm Wood City. (Ảnh: Atrium Ljungberg)

Dự án Stockholm Wood City đang được xây dựng tại khu vực Sickla, thủ đô Stockholm, được kỳ vọng trở thành khu đô thị lớn nhất thế giới sử dụng hoàn toàn vật liệu gỗ.

Với quy mô gồm 25 khối nhà cao tối đa 7 tầng, dự án do công ty phát triển đô thị Atrium Ljungberg thực hiện, dự kiến hoàn thành những hạng mục đầu tiên vào năm 2027.

Việc sử dụng gỗ khối giúp giảm đáng kể lượng phát thải carbon, đồng thời không gian được quy hoạch theo hướng ưu tiên đi bộ, gia tăng diện tích xanh và tích hợp năng lượng tái tạo.

Powerhouse Brattørkaia, Na Uy

Tòa nhà Powerhouse Brattørkaia. (Ảnh: Ivar kvaal)

Ở Na Uy, tòa nhà Powerhouse Brattørkaia tại thành phố Trondheim đi vào hoạt động từ năm 2019, được xem là một trong những công trình xanh tiêu biểu.

Công trình thuộc sở hữu của công ty bất động sản hàng đầu Na Uy Entra ASA, có 8 tầng nổi cùng khu đỗ xe ngầm. Tòa nhà trang bị khoảng 3.000 m² pin mặt trời, tạo ra khoảng 485.000 kWh điện mỗi năm, vượt mức tiêu thụ trong suốt vòng đời vận hành.

The Edge, Hà Lan

Tòa Edge tại Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh: Ronald Tilleman)

Tòa The Edge tại Amsterdam, Hà Lan, được mệnh danh “tòa nhà thông minh nhất thế giới”. Hoàn thành từ năm 2015, công trình cao 15 tầng đạt điểm đánh giá BREEAM lên tới 98,36%.

BREEAM là hệ thống tiêu chuẩn quốc tế lâu đời nhất (từ 1990) để đánh giá, xếp hạng và chứng nhận tính bền vững, hiệu suất môi trường của các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng.

Tòa The Edge trang bị hệ thống 28.000 cảm biến được lắp đặt để kiểm soát ánh sáng, nhiệt độ và mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, kết hợp với năng lượng mặt trời và hệ thống thu gom nước mưa.

Bosco Verticale, Italy

Tòa nhà Bosco Verticale, Italy. (Ảnh: Dimitar Harizanov)

Thiết kế của tòa Bosco Verticale ở Milan, Italy đưa thiên nhiên vào không gian sống đô thị. Hai tòa tháp cao 27 và 19 tầng tích hợp hơn 20.000 cây xanh và thực vật, góp phần cải thiện chất lượng không khí và tăng đa dạng sinh học.

Công trình hoàn thành vào năm 2014, sử dụng hệ thống tưới tiêu thông minh và bơm nhiệt nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

One Central Park, Australia

Khu phức hợp One Central Park, Australia. (Ảnh: Simon Wood)

Khu phức hợp One Central Park ở Sydney, Australia, gây ấn tượng với khu vườn thẳng đứng cao nhất thế giới, bao gồm hơn 35.000 cây xanh.

Hoàn thành năm 2013, công trình sử dụng hệ thống heliostat để phản chiếu ánh sáng mặt trời vào các khu vực thiếu sáng, giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo, đồng thời áp dụng công nghệ tái chế nước tiên tiến.

Katajanokan Laituri, Phần Lan

Bên trong tòa nhà chính của dự án Katajanokan Laituri, Helsinki, Phần Lan. (Ảnh: Kalle Kouhia)

Ở Phần Lan, dự án ven biển Katajanokan Laituri tại Helsinki, hoàn thành vào tháng 7/2024, là ví dụ tiêu biểu cho việc kết hợp vật liệu gỗ lưu trữ carbon với nguồn năng lượng tái tạo.

Công trình không chỉ là trụ sở của tập đoàn Stora Enso mà còn tích hợp khách sạn sinh thái, góp phần thúc đẩy quá trình tái phát triển đô thị bền vững.

CopenHill, Đan Mạch

Tòa CopenHill, Đan Mạch. (Ảnh: Laurian Ghinitoiu)

Tại Đan Mạch, CopenHill ở Copenhagen là minh chứng cho việc kết hợp giữa công nghiệp và giải trí. Hoàn thành năm 2019, nhà máy xử lý chất thải này mỗi năm chuyển đổi khoảng 440.000 tấn chất thải thành năng lượng sạch.

Trong khi đó, phần mái được thiết kế thành khu vui chơi với đường trượt tuyết và tường leo núi, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Kendeda, Mỹ

Tòa nhà Kendeda, Mỹ. (Ảnh: Jonathan Hillyer)

Tòa nhà Kendeda tại thành phố Atlanta, thuộc Viện Công nghệ Georgia, là công trình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Mỹ đạt chứng nhận Living Building Challenge, tiêu chuẩn chứng nhận công trình xanh khắt khe nhất thế giới hiện nay.

Hoàn thành năm 2019, tòa nhà Kendeda có khả năng sản xuất nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ, đồng thời áp dụng các giải pháp như thu gom nước mưa, nhà vệ sinh compost (tự hoại bằng ủ phân vi sinh) và vật liệu xây dựng bền vững.

Cube Berlin, Đức

Tòa nhà Cube Berlin, Đức. (Ảnh: Adam Mørk)

Tại Đức, Cube Berlin là một trong những công trình tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý năng lượng.

Hoàn thành năm 2020, tòa nhà văn phòng này sở hữu mặt kính đặc biệt giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và nhiệt độ. Hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp giúp Cube Berlin quản lý mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, biến tòa nhà trở thành công trình tiên phong trong thiết kế thông minh và bền vững.

Downtown One, Albania

Phác họa thiết kế Tòa nhà Downtown One. (Ảnh: MVRDV)

Tòa nhà Downtown One ở thủ đô Tirana, Albania, dự kiến hoàn thành trong năm 2026 sẽ trở thành tòa nhà cao nhất quốc gia này. Công trình đã đạt chứng nhận sơ bộ LEED Gold, một trong bốn cấp độ chứng nhận công trình xanh danh giá do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) cấp, dành cho các dự án đạt từ 60 - 79 điểm.

Đây là chứng nhận dành cho các tòa nhà có thiết kế tiên tiến, hiệu suất vận hành cao, tiết kiệm năng lượng, nước và đảm bảo sức khỏe người sử dụng.

Để đạt được chứng nhận, tòa Downtown One thiết kế đa chức năng, tích hợp các hệ thống tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện môi trường, đánh dấu bước tiến mới của kiến trúc xanh tại khu vực Balkan.