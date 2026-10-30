U15 Việt Nam thua kịch tính Hungary, xếp hạng 82 thế giới

(VTC News) -

Chiều 30/10, U15 Việt Nam để thua U15 Hungary với tỷ số 2-3 trong trận tranh hạng 81-82 (Tier C) tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan. Dù hai lần rút ngắn cách biệt, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn nhận thất bại trước đại diện châu Âu.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 Việt Nam lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, tập trung tranh chấp ở khu vực giữa sân và tìm cơ hội tổ chức tấn công. Thế trận diễn ra tương đối cân bằng trong khoảng 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, U15 Hungary bất ngờ vượt lên ở phút 12. Số 2 của đại diện châu Âu dẫn bóng từ giữa sân trước khi tung cú sút xa. Thủ môn Vũ Nhật Minh phán đoán không chính xác, để bóng đi vào lưới.

Sau bàn thua, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa tạo được cơ hội rõ ràng, U15 Việt Nam tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai.

U15 Việt Nam để thua U15 Hungary với tỷ số 2-3. (Ảnh: VFF)

Phút 20, U15 Hungary tổ chức phản công nhanh. Cầu thủ số 9 chuyền bóng vào vùng cấm để đồng đội mang áo số 7 dứt điểm. Nhật Minh cản phá được cú sút đầu tiên nhưng không thể ngăn đối phương đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, U15 Việt Nam gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Từ một tình huống phạt góc bên cánh trái, Anh Hào thực hiện đường chuyền đưa bóng chạm xà ngang khung thành Hungary.

Những nỗ lực tấn công của đội bóng áo đỏ được đền đáp ở phút 32. Sau tình huống tranh chấp trong vùng cấm, bóng đến chân Huy Huỳnh. Cầu thủ mang áo số 6 nhanh chóng tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Hungary để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút 38, cầu thủ số 10 của Hungary đột phá vào vùng cấm, thực hiện động tác giả vượt qua thủ môn Nhật Minh trước khi chuyền ngang cho đồng đội mang áo số 13 dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho đại diện châu Âu.

Dù vậy, U15 Việt Nam không bỏ cuộc. Chỉ một phút sau, Nguyễn Khắc Hiếu thực hiện đường chuyền dài từ phần sân nhà cho Xuân Vinh. Cầu thủ này nhận bóng bên cánh phải, đi bóng vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành Hungary.

Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 thắp lại hy vọng cho U15 Việt Nam. Tuy nhiên, quỹ thời gian còn lại quá ít để các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn tìm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, U15 Việt Nam thua U15 Hungary 2-3 và kết thúc FIFA U15 World Cup & Festival 2026 ở vị trí thứ 82 trong tổng số 189 đội tham dự.

Trước đó, U15 Việt Nam giành quyền vào trận đấu này sau chiến thắng 4-2 trước đội chủ nhà U15 Azerbaijan. Trong khi đó, Hungary được đánh giá nhỉnh hơn về thể hình và khả năng tranh chấp.

Sau 10 trận đấu trong 6 ngày, U15 Việt Nam giành 6 chiến thắng và nhận 4 thất bại, ghi được 33 bàn thắng và để thủng lưới 22 lần.