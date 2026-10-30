U15 Việt Nam thắng Azerbaijan, tranh hạng 81 tại U15 World Cup & Festival

(VTC News) -

U15 Việt Nam tham dự giải giao hữu FIFA U15 World Cup & Festival 2026 với mục đích học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là giải đấu áp dụng bóng đá 8 người (mỗi hiệp 20 phút), gồm giai đoạn vòng bảng/vòng loại và giai đoạn phân hạng theo các nhánh đấu từ A đến F.

U15 Việt Nam giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại ở vòng bảng. Trước các đối thủ là Rwanda, Cuba và Nicaragua, U15 Việt Nam tiếp tục thắng 2 trận và thua một, qua đó bước vào trận bán kết của nhánh đấu tranh hạng 81. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là chủ nhà U15 Azerbaijan.

U15 Việt Nam thi đấu thuyết phục.

U15 Việt Nam cho thấy khả năng tổ chức tấn công thuyết phục cũng như sự sắc bén của các tiền đạo. Nhóm cầu thủ Xuân Vinh, Huy Huỳnh, Khắc Hiếu và Anh Hào thể hiện được năng lực của mình. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thích ứng tốt với thể thức bóng đá không thường xuyên được áp dụng tại Việt Nam.

U15 Việt Nam ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu khi Xuân Vinh sút xa ấn tượng. Vận Tài nhân đôi cách biệt ngay ở phút thứ 3 sau nhiều cú dứt điểm liên tiếp. Ngay trong hiệp 1, Xuân Vinh khéo léo xử lý bóng và nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn.

Trước khi nửa đầu trận đấu trôi qua, Mammadzada lập công rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 17. Sang đến hiệp 2, các chân sút của U15 Việt Nam không duy trì được sức ép lớn như hiệp 1. Chủ nhà Azerbaijan chỉ có thể ghi thêm một bàn ở phút 30. Nỗ lực của họ không đủ để san bằng tỉ số.

Những phút cuối trận, Vận Tài ấn định chiến thắng 4-2 cho U15 Việt Nam. Đại diện Đông Nam Á gặp U15 Hungary ở trận tranh hạng 81.