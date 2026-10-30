Đá 7 trận liền không thắng, Thể Công Viettel chọn sẵn người thay HLV Popov

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, CLB Thể Công Viettel đã cân nhắc các phương án thay thế HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, chỉ giành 1 điểm tại AFC Champions League Two và 4 điểm ở V.League - khởi đầu kém nhất của đội bóng áo lính kể từ năm 2019.

Cựu vương V.League vẫn ưu tiên sử dụng HLV ngoại ở thời điểm hiện tại. Trận đấu với CLB Thép Xanh Nam Định tại vòng 6 V.League có thể mang tính quyết định đến tương lai của HLV Velizar Popov. Nếu Thể Công Viettel giành chiến thắng, nhà cầm quân người Bulgaria sẽ tạm thời vượt qua sức ép. Ngược lại, tương lai của ông có thể trở nên khó đoán nếu đội bóng tiếp tục không thắng.

Huấn luyện viên Popov có nguy cơ mất việc.

Sau trận thua 0-5 trước Seoul FC ở đấu trường châu lục, HLV Popov tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng các học trò đã thi đấu rất cố gắng, còn thất bại đậm chủ yếu xuất phát từ khoảng cách trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Ông cho rằng chỉ những người “mù quáng” mới không nhìn ra sự chênh lệch này.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ không đồng tình với quan điểm của HLV Popov. Họ dẫn lại những trường hợp các CLB Việt Nam từng tạo ra kết quả tích cực trước những đại diện mạnh của châu Á, như Hà Nội FC đánh bại đội bóng Nhật Bản, Công an Hà Nội vượt qua đại diện Trung Quốc hay Bình Dương từng thắng một CLB Hàn Quốc tại đấu trường Cúp C1 châu Á.

HLV Velizar Popov đến Thể Công Viettel vào cuối mùa giải 2024/25 và mang theo nhiều kỳ vọng. Đội bóng áo lính được chờ đợi sẽ trình diễn lối chơi quyết liệt, giàu năng lượng, phù hợp với tinh thần “Cơn lốc đỏ”. Tuy nhiên, đến nay ông chưa tạo ra bước tiến rõ rệt về thành tích cùng Thể Công Viettel.

Bản lý lịch của nhà cầm quân này bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi ông đến Việt Nam làm việc vào năm 2023, dẫn dắt CLB Thanh Hóa. HLV Popov giúp đội bóng xứ Thanh giành Cúp Quốc gia hai năm liên tiếp và đoạt Siêu cúp Quốc gia năm 2023.