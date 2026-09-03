Doanh nghiệp Việt mang sản phẩm ‘xịn’ đi chinh phục thị trường quốc tế

Vitafoods Asia 2026 vừa khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC- Bangkok, Thái Lan). Đây là sự kiện hàng đầu châu Á dành cho ngành thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng do Informa Markets tổ chức.
Năm nay, doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ để quảng bá sản phẩm trong nước cũng như tìm kiếm đối tác quốc tế với các sản phẩm độc đáo, chất lượng cao.
Ông Hồ Trương Quốc Dũng, Phó Phòng Kinh doanh của Vinh Wellness (thuộc Công ty CP Vĩnh Hoàn) cho biết, năm nay doanh nghiệp này mang đến Vitafoods Asia sản phẩm Collagen và Gelatin sản xuất từ cá. Các sản phẩm Collagen ứng dụng trong các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như hỗ trợ làn da, kích thích mọc tóc, hỗ trợ xương, khớp và ứng dụng trong các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Các sản phẩm Gelatin từ cá được sử dụng để làm các viên nang mềm như dầu cá, dầu dừa, được xuất khẩu qua 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…
“Trên thế giới, Collagen và Gelatin chủ yếu có nguồn gốc từ bò và heo. Trong khi đó, Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất được Collagen và Gelatin từ da cá. Chính vì vậy, lợi thế cạnh tranh là rất lớn. Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu các sản phẩm Collagen và Gelatin cao cấp của Việt Nam đến các đối tác tại Đông Nam Á cũng như bạn bè quốc tế”, ông Dũng nói.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tư vấn khoa học cho Công ty LiveSpo Pharma chia sẻ, doanh nghiệp này chuyên nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm bào tử lợi khuẩn dạng nước, đa chủng, nồng độ cao. Đây là sản phẩm rất đặc biệt, bền nhiệt và có tác dụng nhanh, hiệu quả.
Đến với hội chợ Vitafoods Asia 2026, doanh nghiệp này muốn giới thiệu các sản phẩm bào tử lợi khuẩn “xịn sò” của Việt Nam đến các nhà phân phối ở Châu Á và trên toàn thế giới. Doanh nghiệp cũng mong muốn người tiêu dùng quốc tế biết đến các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam.
Khi sử dụng các sản phẩm này, người tiêu dùng sẽ có đường tiêu hóa tốt hơn, hô hấp tốt hơn và ít phụ thuộc vào kháng sinh.
“Chúng tôi mong muốn có thật nhiều quốc gia trên thế giới biết đến sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian này, chúng tôi cố gắng phát triển tại các thị trường như Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và các quốc gia Châu Mỹ La-tinh, bà Vân Anh nói.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các đối tác quốc tế và khách tham quan tại Vitafoods Asia 2026 đánh giá rất cao các sản phẩm đến từ Việt Nam. Những thỏa thuận, kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp đã được diễn ra tại hội chợ.
Bà Laure Desforges, Trưởng bộ phận Kinh doanh Quốc tế của SNPS tại Bangkok, Thái Lan đánh giá, nhu cầu về nguyên liệu tự nhiên trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm của Việt Nam đang tăng mạnh.
Trong khoảng 2-5 năm trở lại đây, người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng quan tâm hơn đến những gì họ đưa vào cơ thể cũng như những sản phẩm sử dụng trên làn da. Người dân ngày càng có thói quen đọc kỹ thành phần trước khi lựa chọn sản phẩm.
Theo bà Laure Desforges, xu hướng này khiến tỉ lệ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong lựa chọn của người tiêu dùng. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt phát triển các sản phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe. Ngược lại, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế thâm nhập thị trường Việt Nam.
Vitafoods Asia 2026 có tổng diện tích trưng bày lên đến 20.000m² với sự góp mặt của hơn 800 doanh nghiệp. Vitafoods Asia 2026 ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30% về quy mô so với năm 2025.
Chủ đề xuyên suốt của Vitafoods Asia 2026 là “Xu hướng dinh dưỡng cho mọi thế hệ”, tập trung vào việc định hình lại cách chúng ta nhìn nhận sức khỏe và chất lượng cuộc sống ở mọi giai đoạn của vòng đời.
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