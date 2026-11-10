Tùng Dương lần đầu đóng cảnh tình tứ với bạn diễn kém 18 tuổi

(VTC News) -

Trong MV mới Hàng vạn năm ánh sáng, Tùng Dương vào vai một chàng trai làm công việc gác hải đăng, có chuyện tình với cô gái làng chài do diễn viên Chi Phạm đảm nhận. Những phân cảnh cả hai thân mật, trao nhau ánh nhìn và cử chỉ tình cảm là hình ảnh khá khác lạ với nam ca sĩ vốn quen thuộc với phong cách biểu diễn gai góc, cá tính.

Tùng Dương và diễn viên Chi Phạm (sinh năm 2001) hóa thân thành đôi tình nhân giữa khung cảnh biển trời Phú Yên thơ mộng.

Mối duyên của hai người bắt đầu từ một tia nắng phản chiếu qua chiếc gương nhỏ. Họ dần thân thiết qua những lời nhắn gửi bằng máy bay giấy, cánh diều và các cuộc gặp gỡ bình dị. Cô gái dạy chàng trai vá lưới, còn anh đưa cô lên ngọn hải đăng ngắm biển.

Tuy nhiên, khi tình cảm vừa trở nên sâu đậm, chàng trai bất ngờ phải rời làng. Anh không kịp nói lời chia tay hay thổ lộ tình cảm. Sau những tháng ngày xa cách, nỗi nhớ khiến anh quyết định trở về.

MV kết thúc bằng cuộc hội ngộ của hai nhân vật. Hình ảnh cô gái chạy về phía người mình thương và cả hai ôm chặt lấy nhau cũng chính là cảnh mở đầu, tạo kết cấu vòng tròn cho câu chuyện.

Chi Phạm sinh năm 2001, từng tham gia phim Tử chiến trên không và Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Trong MV, cô vào vai cô gái làng chài có mối duyên với chàng trai gác hải đăng. MV do Ivan Trịnh đạo diễn, được thực hiện tại vùng biển Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Tùng Dương thử sức với ballad, rũ bỏ vẻ gai góc quen thuộc.

Thông qua ca khúc, nhạc sĩ Hùng Quân và Tùng Dương gợi nhắc giá trị của những điều bình dị trong tình yêu. Đôi khi, điều đáng quý không phải những lời hứa lớn lao mà là sự hiện diện của một người trong cuộc sống thường ngày.

Tùng Dương cho biết đây là một trải nghiệm mới trong hành trình nghệ thuật. Bởi bên cạnh một Tùng Dương luôn quyết liệt trong âm nhạc, không ngại thử nghiệm và phá vỡ những giới hạn quen thuộc, còn có một khía cạnh tình cảm, lãng mạn mà không phải lúc nào anh cũng có dịp thể hiện.

Việc lựa chọn một bản nhạc tình ngọt ngào cùng hình ảnh chàng trai đang yêu cho thấy sự cởi mở của anh trong cách tiếp cận âm nhạc và mong muốn mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả.

MV “Hàng vạn năm ánh sáng” của Tùng Dương.

MV Hàng vạn năm ánh sáng được giới thiệu khi Tùng Dương đang chuẩn bị cho live-concert Bay về phía mặt trời, dự kiến diễn ra ngày 19/12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GreyD và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Dù tập trung cho công tác chuẩn bị liveshow, nam ca sĩ vẫn tiếp tục giới thiệu những sản phẩm âm nhạc mới. Từ các sáng tác giàu tính thể nghiệm đến bản ballad tình cảm lần này, Tùng Dương cho thấy mong muốn thử nghiệm những sắc thái khác nhau trong âm nhạc.