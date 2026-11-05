TP.HCM có gì đặc sắc trong chuỗi sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam?

(VTC News) -

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Chuỗi sự kiện được triển khai trên nhiều địa bàn, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm và trải nghiệm. Thành phố hướng đến mục tiêu tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên nhiều địa bàn.

Loạt hoạt động hấp dẫn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Một trong những hoạt động trọng điểm là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp Thành phố, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình khai mạc dự kiến lúc 19h ngày 22/11.

Cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ ngày 22 đến 24/11, Thành phố tổ chức các không gian ngoài trời giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật. Chương trình khai mạc lúc 19h ngày 22/11, tập trung vào các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Từ ngày 20 đến 24/11, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ đài phun nước Hoa Sen đến trước tòa nhà SunWah, phường Sài Gòn, còn có triển lãm giới thiệu ngành công nghiệp văn hóa lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với chủ đề Xuất bản - Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Không gian được thiết kế theo ý tưởng Sách Việt trong chiếc nón lá Việt Nam, kết hợp hình ảnh văn hóa truyền thống với diện mạo hiện đại của ngành xuất bản.

Có gì phục vụ người yêu điện ảnh, sân khấu?

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim Bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tuyển chọn, trình chiếu các tác phẩm điện ảnh, phim ngắn, phim truyền hình có bối cảnh hoặc phản ánh đậm nét không gian, con người và đời sống văn hóa Thành phố. Chương trình kết hợp giới thiệu phim ngắn, tài năng trẻ, giao lưu và kết nối với nhà sản xuất, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông.

Chương trình phim Female Landscape 2026 cũng được tổ chức với các hoạt động trưng bày phục trang, phụ kiện, bản phác thảo, hình ảnh nhân vật, poster và tư liệu hậu trường; giới thiệu phụ nữ trong các vị trí sáng tạo điện ảnh, kết hợp tọa đàm, chiếu phim và giao lưu với nghệ sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, không gian Dấu ấn sân khấu TP.HCM giới thiệu hình ảnh, tư liệu, áp phích, kịch bản, phục trang, đạo cụ và các nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, đơn vị nghệ thuật tiêu biểu. Các chương trình biểu diễn, giao lưu sẽ giới thiệu những loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, đờn ca tài tử, chèo, bài chòi, quan họ, hát then, nghệ thuật Khmer, Chăm và cồng chiêng Tây Nguyên.

Đáng chú ý, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống với chủ đề Sắc màu văn hóa Việt Nam có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên TP.HCM và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không gian thủ công mỹ nghệ mang chủ đề Bản sắc Truyền thống - Thiết kế Sáng tạo - Sức sống Kỷ nguyên số giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống và sản phẩm OCOP đạt hạng 4-5 sao của TP.HCM cùng các tỉnh, thành phụ cận, như gốm sứ, sơn mài, đan mây tre lá, thêu tay, kim hoàn, dệt thổ cẩm. Người dân và du khách có thể trải nghiệm quy trình chế tác dưới sự hướng dẫn của các NSND, NSƯT.

Hội sách, lễ hội nhiếp ảnh và triển lãm mỹ thuật

Trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, Hội Sách hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Đường Sách TP.HCM, đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn, với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”.

Hội sách giới thiệu các xuất bản phẩm tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, di sản, văn học, đất nước và con người Việt Nam. Bên cạnh không gian trưng bày, chương trình có các hoạt động giao lưu tác giả, dịch giả, chuyên gia văn hóa; tọa đàm, giới thiệu và ra mắt sách.

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/11/2026.

Các hoạt động trải nghiệm, tương tác và khuyến đọc được tổ chức, ưu tiên thiếu nhi, thanh thiếu niên, gia đình và bạn đọc. Việc kết hợp sách in với sách điện tử, sách nói, mã QR và các hình thức xuất bản ứng dụng công nghệ được khuyến khích. Hội sách cũng tổ chức giới thiệu sách mới, phát hành sách theo chủ đề, tặng sách và tri ân bạn đọc.

Tại Đặc khu Côn Đảo, Hội sách chủ đề Huyền thoại Côn Đảo diễn ra từ ngày 19 đến 22/11. Chương trình gắn hoạt động đọc sách với lịch sử, ký ức và giáo dục truyền thống, lấy cảm hứng từ tuyển tập

Các nội dung đáng chú ý gồm tọa đàm Thư viện người - Human Library với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo; trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh về Côn Đảo; giao lưu, đọc sách và các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc. Chương trình cũng ứng dụng mã QR, số hóa tư liệu, xây dựng Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo” và trao tặng tủ sách cộng đồng.

Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 19 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Hội Nhiếp ảnh Thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi. Với chủ đề gắn với Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai, lễ hội có triển lãm nhiếp ảnh trong nước và quốc tế, cuộc thi nhiếp ảnh mở rộng, Thi ảnh quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và thi Photomarathon.

Ngoài ra, chương trình còn có tọa đàm về xu hướng nhiếp ảnh đương đại, bản quyền và phát triển nhiếp ảnh trong công nghiệp văn hóa; workshop kỹ thuật nhiếp ảnh, trình chiếu tác phẩm đoạt giải, triển lãm giao lưu văn hóa và trại sáng tác dành cho các nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế.

Triển lãm mỹ thuật chủ đề TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và không gian ngoài trời tại Công viên Lam Sơn đối với các tác phẩm installation quy mô lớn. Triển lãm giới thiệu tranh, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, video art và các hình thức nghệ thuật thị giác đương đại, kết hợp giới thiệu, bán tác phẩm, talkshow, artist talk và tọa đàm chuyên môn.

Biểu diễn nghệ thuật, thể thao và trình diễn 3D Mapping

Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18 đến 24/11, các nhà hát, bảo tàng và thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố tăng cường tổ chức biểu diễn, triển lãm, giao lưu và trải nghiệm di sản. Các đơn vị nghệ thuật công lập phối hợp tổ chức những vở diễn sân khấu truyền thống như hát bội, cải lương và sân khấu đương đại như kịch nói, nhạc kịch, vũ kịch.

Thành phố thực hiện miễn hoặc giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do Nhà nước quản lý; đồng thời vận động các cơ sở văn hóa tư nhân tham gia ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong và ngoài nước.

Các hoạt động thể thao hưởng ứng gồm đồng diễn thể dục thể thao, biểu diễn võ thuật cổ truyền Việt Nam, Lân - Sư - Rồng, thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc, trò chơi vận động dân gian, biểu diễn và đua thuyền rồng, thả diều nghệ thuật.

Điểm nhấn trong ngày 23 và 24/11 là các chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật.

Điểm nhấn trong ngày 23 và 24/11 là các chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Đến 20h ngày 24/11, chương trình cầu truyền hình trực tiếp dự kiến tổ chức tại ba khu vực: sân khấu ngoài trời đường đi bộ Nguyễn Huệ; sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật 3D Mapping diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực phía trước UBND Thành phố, số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn và Khách sạn Rex. Chương trình khai thác hình ảnh biểu tượng văn hóa, lịch sử đặc trưng của Việt Nam và Thành phố, kết hợp công nghệ trình chiếu với âm thanh, ánh sáng để tạo không gian trải nghiệm văn hóa hiện đại.

Ngoài các sự kiện tập trung, chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao hưởng ứng còn được triển khai từ đầu tháng 11 đến ngày 30/12/2026 tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Thành phố cũng khuyến khích doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm đến tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống như trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống; đồng thời vận động áp dụng chính sách ưu đãi dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi giải trí và mua sắm.

Với nhiều hoạt động trải rộng trên các lĩnh vực và địa bàn, TP.HCM hướng đến phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với đời sống đương đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa.