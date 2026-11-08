Concert BIGBANG ở Thái Lan bị hủy giữa chừng

(VTC News) -

Tối 8/11, đêm diễn thứ hai của BIGBANG trong khuôn khổ tour lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động tại sân vận động Rajamangala, Bangkok (Thái Lan) bất ngờ bị hủy giữa chừng vì thời tiết xấu.

Sự cố xảy ra khi nhóm đang trình diễn ca khúc If You. Mưa lớn kèm gió mạnh bất ngờ ập đến khiến nhiều khán giả hốt hoảng tìm nơi trú ẩn. Một số người mặc áo mưa, dùng ô để tiếp tục theo dõi chương trình.

BIGBANG biểu diễn dưới trời mưa tầm tã ở Bangkok.

Các thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn cố gắng biểu diễn dưới mưa. Tuy nhiên, tình hình thời tiết ngày càng nghiêm trọng. Mưa lớn và gió giật khiến một số thiết bị sân khấu cỡ lớn đổ sập. Ngay cả khi mưa tạnh, sấm chớp vẫn kéo dài, các thiết bị điện đều bị ướt, trong khi mặt sân vận động trở nên trơn trượt.

Ban tổ chức quyết định dừng chương trình khi concert mới diễn ra chưa đến 1/3 thời lượng. Thông báo hủy show được phát trên màn hình LED, đồng thời đề nghị khán giả bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh và rời sân vận động trật tự.

Sau khi nhận thông báo hủy show, 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung trở lại sân khấu, cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Các nghệ sĩ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể hoàn thành đêm diễn như dự kiến.

G-Dragon cho biết nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng biểu diễn vì lý do an toàn. Daesung bày tỏ mong muốn sớm có cơ hội gặp lại người hâm mộ, trong khi Taeyang gửi lời cảm ơn đến khán giả đã có mặt.

Phía ban tổ chức thông báo khán giả sẽ được hoàn tiền vé. Thời gian và phương thức hoàn tiền cụ thể sẽ được cập nhật sau.

BIGBANG cúi đầu xin lỗi khán giả vì huỷ concert giữa chừng.

Đây là đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Bangkok trong hai ngày 7 và 8/11. Trước đó, đêm diễn đầu tiên cũng gặp mưa lớn nhưng chương trình vẫn diễn ra trọn vẹn. Đêm diễn ngày 7/11 còn ghi nhận tình trạng xô xát tại khu vực khán đài, khiến một bộ phận khán giả rơi vào cảnh hỗn loạn.

Concert tại Bangkok nằm trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS >, đánh dấu hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm. Tour diễn hiện được thực hiện với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.

Trước khi đến Thái Lan, BIGBANG vừa tổ chức hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, vào ngày 24 và 25/10. Sự trở lại của nhóm tại Việt Nam thu hút đông đảo người hâm mộ, tạo nên làn sóng săn vé trong cộng đồng yêu nhạc Kpop.