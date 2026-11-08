Phương Mỹ Chi đưa hát Xoan, hát Xẩm lên sân khấu, kết hợp RHYDER, Pháo ở Hà Nội

Một bất ngờ khác của đêm diễn là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Nguyễn Hùng qua ca khúc “Lỡ thương nhau”. Đây là tiết mục chưa từng xuất hiện trong hai đêm Nhạc Hội trước đó, đánh dấu lần đầu ca khúc được trình diễn trên sân khấu live.