Phương Mỹ Chi đưa hát Xoan, hát Xẩm lên sân khấu, kết hợp RHYDER, Pháo ở Hà Nội

SOOBIN, Quang Hùng Master D cùng 30 nghệ sĩ hội tụ trong đại nhạc hội ở Mỹ Đình
SOOBIN, Quang Hùng Master D cùng hơn 30 nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội diễn ra ngày 8/11 ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được chuẩn bị ra sao?
Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô 50.000 người, miễn phí vé vào cửa, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TP.HCM có gì đặc sắc trong chuỗi sự kiện mừng Ngày Văn hóa Việt Nam?
Từ hội sách, triển lãm mỹ thuật đến các chương trình nghệ thuật, TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trên nhiều địa bàn.
Từ bản đồ số đến đại nhạc hội quy mô 50.000 khán giả trong Ngày Văn hóa Việt Nam
Bản đồ số văn hóa Việt Nam, các chương trình cộng đồng và đại nhạc hội dự kiến 50.000 người là những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
NSƯT Võ Minh Lâm làm điều đặc biệt mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Sau nhiều năm gắn bó với cải lương, NSƯT Võ Minh Lâm mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ.
Cô bé 13 tuổi đạp xe 15km đi học hát, giành vé Vàng cuộc thi âm nhạc toàn quốc
Đỗ Thị Minh Khuê, 13 tuổi, ở Thanh Hóa kiên trì đạp xe 15km đến lớp thanh nhạc mỗi ngày, giành vé Vàng cuộc thi toàn quốc.
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