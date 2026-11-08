Bức Tường lần đầu kết hợp Thùy Chi, Hồ Hoài Anh trong album mới

(VTC News) -

Ban nhạc Bức Tường vừa giới thiệu album phòng thu thứ 8 mang tên TIX3. Album gồm 10 ca khúc mới: Tháng 3, Trên đỉnh gió, Tan theo cơn mưa, Vòng Xoay, Thứ 3, Ngày không kết thúc, Đi về phía mùa hè, Mãi mãi, Sinh Ra Là Để Yêu và Thời gian trôi, trừ riêng tôi.

Album như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, phản ánh những lát cắt trong cuộc đời mỗi người. Album bắt đầu bằng câu chuyện tuổi trẻ và tình bạn trong Tháng 3, tiếp nối bằng những giá trị cội nguồn ở Trên đỉnh gió và tình yêu đầu đời trong Tan theo cơn mưa. Sau đó, các sáng tác đề cập đến những cám dỗ của cuộc sống hiện đại, sự mất phương hướng và khủng hoảng cá nhân qua Vòng Xoay, Thứ 3 và Ngày không kết thúc.

Ban nhạc Bức Tường ra mắt album thứ 8 “TIX3 - Thời gian trôi, trừ riêng tôi”.

Ở phần sau, các ca khúc Đi về phía mùa hè, Mãi mãi và Sinh Ra Là Để Yêu hướng đến ký ức, tình yêu và những giá trị giúp con người tìm lại sự cân bằng. Album khép lại bằng ca khúc chủ đề Thời gian trôi, trừ riêng tôi.

Ý tưởng đặt tên album xuất phát từ hình ảnh chữ EXIT - ký hiệu chỉ lối ra quen thuộc. Theo Bức Tường, khi nhìn từ phía đối diện qua một tấm kính, EXIT trở thành TIX3. Ban nhạc sử dụng sự đảo chiều này như một cách diễn đạt về hành trình nhìn lại bản thân.

Thông qua album, các thành viên muốn đề cập đến việc con người thường tìm kiếm câu trả lời từ thế giới bên ngoài nhưng đôi khi cần dành thời gian đối diện với chính mình. Những chủ đề như ký ức, tình yêu, mất mát, lựa chọn và khát vọng được kết nối trong 10 ca khúc.

Cùng với việc giới thiệu album, Bức Tường công bố TIX3 LIVE TOUR 2026 với hai đêm diễn tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) ngày 12/12 và Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) ngày 26/12.

Chương trình dự kiến kết hợp các ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp của ban nhạc với những sáng tác mới thuộc album TIX3. Đây là hai đêm diễn riêng của Bức Tường tại Việt Nam trong năm 2026.

Trước đó, ban nhạc từng tổ chức các chương trình biểu diễn tại Pháp, Séc, Đức vào tháng 6/2025 và Nhật Bản vào tháng 10/2026, bên cạnh chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập vào tháng 3/2025.

Bức Tường công bố hai đêm concert ở Hà Nội vào ngày 12/12 và TP.HCM vào ngày 26/12.

Thành lập ngày 26/3/1995, Bức Tường là một trong những ban nhạc rock hoạt động lâu năm tại Việt Nam. Ban nhạc từng phát hành các album Tâm hồn của đá, Vô hình, Nam châm, Ngày khác, Đất Việt, Con đường không tên và Cân bằng.

Sau khi nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập qua đời năm 2016, các thành viên còn lại tiếp tục duy trì hoạt động. Những năm qua, ban nhạc thực hiện các dự án âm nhạc mới, đồng thời tìm kiếm những hướng tiếp cận phù hợp với khán giả thuộc các thế hệ khác nhau.

Với TIX3, Bức Tường tiếp tục sử dụng chất liệu rock quen thuộc, đồng thời có thêm những sự kết hợp với nghệ sĩ ngoài ban nhạc. Album cũng có sự tham gia của hai thành viên mới là bassist Tăng Xuân Kiên và vocalist Nguyễn Việt Lâm.

Trưởng nhóm, nhạc sĩ, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết hai thành viên mới mang đến nguồn năng lượng và cảm hứng sáng tạo cho chặng đường tiếp theo của Bức Tường. Anh chia sẻ ban nhạc vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm, sáng tạo nhưng không rời xa những giá trị âm nhạc đã theo đuổi trong hơn ba thập kỷ.