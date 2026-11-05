Chương trình nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được chuẩn bị ra sao?

(VTC News) -

Tại họp báo thông tin về các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Trung ương và Chính phủ giao, trong đó có việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo bà Hà, Hà Nội được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Đây là sự kiện cấp quốc gia nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam. Thành phố đã xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phương án tổ chức, báo cáo và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về nội dung, quy mô cũng như phương thức triển khai.

Về công tác tổ chức, Hà Nội đã thành lập ban tổ chức, mời đại diện các bộ, ngành liên quan tham gia và phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo bà Hà, Ban Tuyên giáo Trung ương là đầu mối thẩm định, chỉ đạo nội dung; Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức thực hiện; Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đồng thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết các bộ, ngành đang tích cực phối hợp, đảm bảo tiến độ và những yêu cầu về quy mô, thời gian tổ chức chương trình

Về việc phát hành vé, bà Vũ Thu Hà khẳng định chương trình phục vụ Nhân dân và miễn phí vé vào cửa. Thành phố đã chuẩn bị hệ thống nền tảng để cấp vé điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và khán giả có nhu cầu tham dự.

“Toàn bộ các thông tin liên quan đến nền tảng, thời điểm cung cấp vé và các điều kiện để được cấp vé, thành phố Hà Nội sẽ có thông tin sớm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được và thực hiện”, bà Hà cho biết.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, tổng cộng 38.000 vé miễn phí sẽ được phát hành phục vụ chương trình. Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường; 7.000 vé được phân phối thông qua các nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Chương trình phát vé miễn phí.

Ban tổ chức cho biết việc phân phối vé được tính toán nhằm tạo điều kiện để người dân có cơ hội trực tiếp thưởng thức chương trình, đồng thời bảo đảm vé đến đúng đối tượng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với quy mô khoảng 50.000 người.

Sự kiện có thời lượng tối đa 120 phút, kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, ứng dụng công nghệ sân khấu hiện đại. Các màn pháo hoa được bố trí đan xen trong chương trình và khi kết thúc, tạo điểm nhấn cho đêm diễn.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình hướng tới tái hiện dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai, kết nối giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.