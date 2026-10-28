Concert Tùng Dương gây sốt, 8.000 vé hết sạch sau một giờ mở bán

(VTC News) -

Live-concert Bay về phía mặt trời của Tùng Dương mở bán từ 12h ngày 28/10. Chỉ sau một giờ, 8.000 vé thuộc 4 hạng “Đậm sâu A”, “Ánh sáng A”, “Mặt trời A” và “Skybox Phượng Hoàng” đã bán hết. Tính đến tối cùng ngày, tổng số vé bán ra đạt 15.000.

Tùng Dương cho biết anh xúc động trước sự ủng hộ của khán giả sau 25 năm hoạt động nghệ thuật. Với nam ca sĩ, đây là động lực để anh chuẩn bị cho live-concert cá nhân quy mô lớn nhất sự nghiệp, dự kiến diễn ra ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương.

Theo đuổi dòng nhạc có màu sắc riêng, Tùng Dương cũng đang thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc mới để tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời giữ dấu ấn nghệ thuật của mình.

Live-concert Bay về phía mặt trời dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với quy mô khoảng 40.000 khán giả.

Khác với 14 live-concert riêng trước đó được tổ chức trong không gian nhà hát, lần này Tùng Dương lựa chọn sân vận động có sức chứa lớn để thực hiện chương trình. Đây là bước thử sức đáng chú ý, đòi hỏi nam ca sĩ và ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng từ dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng đến khả năng truyền tải cảm xúc tới đông đảo khán giả.

Tùng Dương dự định kết hợp những ca khúc làm nên tên tuổi với các sáng tác mới thuộc dự án “Bay về phía mặt trời”. Anh cũng muốn đưa lên sân khấu những ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước, thể hiện bản sắc văn hóa và khí phách dân tộc, bên cạnh các màu sắc âm nhạc trẻ trung.

Chương trình dự kiến có sự góp mặt của Phùng Khánh Linh, GREY D, Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng một số khách mời khác. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ có phong cách và thế hệ khác nhau được kỳ vọng tạo nên những màu sắc đa dạng cho đêm diễn.

Với Tùng Dương, sân vận động Mỹ Đình không chỉ là sự thay đổi về quy mô tổ chức mà còn là thử thách trong hành trình làm nghề. Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn muốn tiếp tục tìm tòi, vượt qua giới hạn của bản thân thay vì bằng lòng với những thành tựu đã có.

Cùng ngày 28/10, MV Lời mẹ hiền bất tử do Tùng Dương thể hiện được giới thiệu tại TP.HCM. Ca khúc kết hợp màu sắc sử thi với cách thể hiện giàu tính tự sự, truyền tải thông điệp về tình mẫu tử, sự hy sinh của người mẹ và tình yêu quê hương, đất nước.

Đây là sản phẩm thứ ba thuộc dự án âm nhạc Symphony In Moonlight, tiếp nối Tùy duyên sanh tử sự qua giọng hát Bùi Lan Hương và Vô thường do Dương Hoàng Yến thể hiện. Dự án được triển khai dưới hình thức chuỗi MV live stage, quy tụ 17 tác phẩm với sự tham gia của 9 giọng ca thuộc nhiều thế hệ.

Việc liên tục giới thiệu sản phẩm mới cho thấy Tùng Dương vẫn duy trì hoạt động sáng tạo trong thời gian chuẩn bị cho concert quy mô lớn. Nam ca sĩ tiếp tục theo đuổi những dự án kết hợp giá trị văn hóa, tinh thần dân tộc với cách thể hiện đương đại, đồng thời tìm kiếm sự kết nối với khán giả trẻ.