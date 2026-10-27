Nguyễn Văn Chung sẽ hát, nhảy cùng Tùng Dương trước 40.000 khán giả?

(VTC News) -

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo được công bố trong live concert Bay về phía mặt trời của ca sĩ Tùng Dương. Chương trình diễn ra tối 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung sẽ cùng xuất hiện trong chương Cội nguồn - Di sản, với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của Nguyễn Văn Chung trong màn kết hợp vẫn được giữ kín.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Tùng Dương.

Điều khiến khán giả tò mò là phát biểu đầy hài hước của nhạc sĩ khi nói về việc tham gia chương trình. “Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Câu nói vui này mở ra nhiều khả năng về màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ vốn có màu sắc âm nhạc khác biệt. Trong khi Tùng Dương nổi tiếng với giọng hát giàu nội lực, phong cách trình diễn mạnh mẽ thì Nguyễn Văn Chung được đông đảo khán giả biết đến với vai trò nhạc sĩ, tác giả của nhiều ca khúc có giai điệu gần gũi, giàu cảm xúc.

Chia sẻ với PV VTC News, Tùng Dương cho biết tình bạn của cả hai bắt đầu dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), khi cả hai có cơ hội đồng hành trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác được Tùng Dương thể hiện tại concert quốc gia Tổ quốc trong tim ở Sân vận động Mỹ Đình. Sau lần gặp gỡ này, hai nghệ sĩ dần trở nên thân thiết, thường xuyên trao đổi và hỗ trợ nhau trong công việc.

Mới đây, Tùng Dương tiếp tục thể hiện ca khúc Khát vọng vinh quang của Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026, cũng ở Mỹ Đình. Những lần đồng hành trong các chương trình âm nhạc về quê hương, đất nước góp phần tạo nên sự gắn kết giữa hai nghệ sĩ cùng sinh năm 1983.

“Có một điều rất thú vị là trong dịp Đại lễ A80, tôi đã tìm được một người bạn mới, đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Từ cơ duyên gặp gỡ, đồng hành cùng nhau trong những dự án âm nhạc mang tinh thần dân tộc, chúng tôi dần trở thành những người bạn thân thiết, rất hiểu nhau và đặc biệt ăn ý trong công việc”, Tùng Dương chia sẻ.

Nam ca sĩ cho biết ban đầu anh dự định giữ kín thông tin Nguyễn Văn Chung góp mặt trong live concert để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, sau đó anh quyết định công bố sớm hơn vì muốn chia sẻ niềm vui khi người bạn thân đồng hành trong dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Ngoài đời, cả hai thường xuyên trêu đùa, bắt bẻ nhau. (Ảnh: Vietnamnet)

Ngoài đời, cả hai thường xuyên trêu đùa, bắt bẻ nhau trên mạng xã hội. Tùng Dương cho biết không ai chịu nhường ai trong những màn đối đáp vui vẻ, song phía sau sự tinh nghịch là tình cảm chân thành và sự tôn trọng dành cho nhau.

Về phía Nguyễn Văn Chung, nhạc sĩ cho biết anh sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong đêm nhạc đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật. Với anh, việc được góp mặt trong cột mốc quan trọng của bạn là điều đáng quý; vai trò cụ thể không phải điều anh đặt nặng.

Live concert Bay về phía mặt trời dự kiến được dàn dựng với sân khấu dài 90m, gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Chương trình quy tụ nhiều khách mời thuộc các thế hệ, kết hợp nhiều phong cách và màu sắc âm nhạc.