Hòa Minzy góp mặt trong concert kỷ niệm 25 năm ca hát của Tùng Dương

(VTC News) -

Tùng Dương vừa xác nhận Hòa Minzy sẽ góp mặt trong Live Concert Bay về phía mặt trời, dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Theo nam ca sĩ, Hòa Minzy sẽ xuất hiện trong chương nhạc “Cội nguồn - Di sản”, tập trung vào các giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam. Trước đó, hai nghệ sĩ khách mời được công bố là Phùng Khánh Linh và GREY D.

Tùng Dương xác nhận Hoà Minzy góp mặt trong concert “Bay về phía mặt trời”.

Những năm gần đây, Hòa Minzy gây chú ý với các sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử. Ca khúc Bắc Bling là một trong những dấu ấn nổi bật của nữ ca sĩ khi kết hợp âm hưởng, hình ảnh vùng Kinh Bắc với cách thể hiện hiện đại, đưa chất liệu văn hóa địa phương đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong khi đó, Tùng Dương cũng nhiều lần thử nghiệm với âm nhạc dân gian và những ca khúc mang tinh thần quê hương, đất nước. Việc Hòa Minzy tham gia chương nhạc về cội nguồn và di sản tạo nên sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ có chung mối quan tâm đến văn hóa Việt Nam, nhưng theo đuổi những phong cách biểu diễn riêng.

Ngoài sự đồng điệu về nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Màn hội ngộ của hai ca sĩ sẽ là một trong những nội dung đáng chú ý tại concert kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Bên cạnh Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và GREY D mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau cho chương trình. Phùng Khánh Linh theo đuổi phong cách giàu tính tự sự, trong khi GREY D gắn với màu sắc âm nhạc đương đại.

Bay về phía mặt trời đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của Tùng Dương. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ làm concert ở sân vận động Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, sân khấu có chiều ngang 90m, với gần 100 vũ công đương đại và khoảng 30 tiết mục thuộc nhiều thể loại âm nhạc. Chương trình kết hợp giọng hát, múa đương đại, ánh sáng và hình ảnh trong không gian biểu diễn quy mô lớn.

Các tiết mục được sắp xếp theo hành trình từ cội nguồn, bản sắc và di sản đến tinh thần hiện đại, khát vọng hướng tới tương lai. Những ca khúc về quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam sẽ được đặt bên cạnh các màu sắc âm nhạc đương đại.

Tùng Dương cho biết, những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Theo nam ca sĩ, âm nhạc có khả năng kết nối con người thông qua những giá trị chung về lịch sử, văn hóa và cội nguồn.

Sau 25 năm hoạt động, Tùng Dương tiếp tục tìm kiếm những cách thể hiện mới để đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Live concert Bay về phía mặt trời dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.