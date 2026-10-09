Từ 9/10, phố La Thành đoạn Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục đi một chiều

(VTC News) -

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9/10, phố La Thành đoạn Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục được tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, áp dụng với tất cả các loại xe.

Phương án này nằm trong kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thông tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Thời gian thực hiện từ 9/10 đến khi có thông báo tiếp theo.

Trên tuyến Vành đai 1, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên từng phần đường riêng biệt tại ba đoạn: từ nút Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ - Láng Hạ; từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh; từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục.

Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Bề rộng mặt đường tại các đoạn tuyến được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Riêng những vị trí gần các nút giao đang thi công cầu cạn, các xe di chuyển theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Sở Xây dựng cho biết, phương án tổ chức giao thông tại các nút giao vẫn được giữ nguyên theo Thông báo số 1310 ngày 1/9/2026.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình khai thác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được yêu cầu hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn, duy trì chiếu sáng và rào chắn tại các khu vực thi công. Đơn vị cũng phải bố trí biển chỉ dẫn tại chỗ và từ xa, đặc biệt là hướng đi đến Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện và điều chỉnh đèn tín hiệu tại các nút giao Hoàng Cầu, Voi Phục cùng khu vực lân cận để phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công cầu tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, khẩn trương hoàn thành các điểm quay đầu dưới gầm cầu nhằm kết nối giao thông giữa hai bên đường, giảm áp lực cho khu vực nút giao.

Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên tuyến và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.