Cận cảnh vành đai 1 hơn 7.200 tỷ đồng trước ngày thông xe dịp 2/9

Trong khi đó, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ vẫn đang được tiếp tục thi công. Một phần mặt đường theo hướng Láng Hạ đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung triển khai những hạng mục còn lại để đáp ứng tiến độ chung của dự án.