Cận cảnh vành đai 1 hơn 7.200 tỷ đồng trước ngày thông xe dịp 2/9

Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Những ngày cuối tháng 8, nhiều đoạn tuyến đã hoàn thiện mặt đường, vạch sơn, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9.
Dự án đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Sau thời gian thi công, diện mạo tuyến đường đang dần hoàn chỉnh.
Nhiều vị trí đã được thảm nhựa, tổ chức phân làn, trong khi các hạng mục cây xanh, chiếu sáng và biển báo tiếp tục được hoàn thiện.
Với mặt cắt ngang 50m, tuyến đường tạo thêm không gian lưu thông trên trục vành đai 1, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu vực trong nội đô Hà Nội.
Tại đoạn Voi Phục - Nguyễn Chí Thanh, các nhà thầu đang tập trung xử lý những phần việc cuối cùng. Phần lớn mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Một số công nhân tiếp tục hoàn thiện vỉa hè để kịp tiến độ.
Mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn và sơn kẻ đường đã được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo mới cho khu vực.
Trước khi tổ chức giao thông, các hạng mục phục vụ khai thác như hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, sơn kẻ đường, phân làn và các công trình bảo đảm an toàn giao thông sẽ được kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật.
Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, những đoạn tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật có thể được tổ chức giao thông, đưa vào khai thác sớm. Việc này nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và sớm phát huy hiệu quả đầu tư của công trình.
Đến nay, đoạn Voi Phục - Nguyễn Chí Thanh đã cơ bản hoàn thiện cả hai chiều. Mặt đường đã được thảm nhựa, vạch phân làn hoàn chỉnh, cây xanh được trồng và hệ thống chiếu sáng đã lắp đặt.
Trong khi đó, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ vẫn đang được tiếp tục thi công. Một phần mặt đường theo hướng Láng Hạ đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung triển khai những hạng mục còn lại để đáp ứng tiến độ chung của dự án.
Bên cạnh phần đường, hai cầu vượt tại khu vực nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Riêng cầu vượt Nguyễn Chí Thanh có yêu cầu phối hợp với phạm vi tuyến đường sắt đô thị đi ngầm bên dưới nên quá trình triển khai phức tạp hơn.
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