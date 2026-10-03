Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình

Một người dân sống gần đường La Thành cho biết khu vực này có mật độ phương tiện cao, trong khi nhu cầu trông giữ ô tô ngày càng lớn. Theo người này, khi bãi đỗ xe hoàn thành, người dân sẽ có thêm nơi gửi xe, qua đó hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè và lòng đường.