  • logo
Xuất bản ngày 03/10/2026 07:22 AM
Xuất bản ngày 03/10/2026 07:22 AM

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình

(VTC News) -

Sau giải phóng mặt bằng, dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ dần lộ diện, chuẩn bị thành bãi đỗ xe hơn 2.900 tỷ đồng.

Nhìn từ trên cao bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 dần thành hình

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 1

Dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan trên phần đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (Hà Nội) có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 2

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803 m². Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 3

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 10, lực lượng chức năng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Nhiều công trình trong phạm vi thu hồi đã được tháo dỡ.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 4
Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 5

Máy móc liên tục được huy động phá dỡ những công trình đã hoàn tất bàn giao. Nhiều căn nhà trước đây nằm dọc dải đất nay đã được tháo dỡ, để lại những khoảng đất trống.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 6

Từ trên cao, phần đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành hiện rõ hơn sau quá trình giải phóng mặt bằng. Các khoảng trống xuất hiện liên tiếp, trong khi một số công trình vẫn đang được tháo dỡ.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 7

Tại một số vị trí, gạch đá và phế thải xây dựng còn ngổn ngang sau khi các công trình bị phá dỡ.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 8

Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từ nhiều tháng qua. Theo thông tin của phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất phải thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Đến ngày 9/9, đã có 122 hộ bàn giao mặt bằng, trong đó 40 hộ tự tháo dỡ công trình.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 9

Người dân sống quanh khu vực mong công tác phá dỡ và thu dọn phế thải được thực hiện nhanh để khu đất sớm được triển khai theo quy hoạch. “Chúng tôi mong dự án sớm hoàn thành để khu vực gọn gàng hơn. Có thêm bãi đỗ xe và cây xanh thì người dân quanh đây cũng có thêm không gian sử dụng”, bà Minh, ở phố La Thành, nói.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 10

Một người dân sống gần đường La Thành cho biết khu vực này có mật độ phương tiện cao, trong khi nhu cầu trông giữ ô tô ngày càng lớn. Theo người này, khi bãi đỗ xe hoàn thành, người dân sẽ có thêm nơi gửi xe, qua đó hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè và lòng đường.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 11

Bên cạnh khu đất đang giải phóng mặt bằng, hạng mục cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thành trong năm 2026. Công trình nằm trong các hạng mục được triển khai để hoàn thiện tuyến Vành đai 1.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 12

Ngoài bãi đỗ xe và nhà để xe, dự án còn bố trí trạm sạc, bể nước PCCC ngầm, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường nội bộ. Các hạng mục này được xây dựng trên quỹ đất sau giải phóng mặt bằng, góp phần hoàn thiện không gian hai bên tuyến Vành đai 1.

Bãi đỗ xe 4 mặt tiền giữa Vành đai 1 Hà Nội dần thành hình - 13

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Sau khi hoàn thành, khu đất sẽ có thêm quỹ đỗ xe, trạm sạc, cây xanh, vườn hoa và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực.

Anh Đoàn - Khắc Duy
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm