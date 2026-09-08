Người Hà Nội dọn nhà, dỡ công trình nhường đất cho dự án bãi đỗ xe Vành đai 1

Video: Phá dỡ dãy nhà xen kẹt giữa đường La Thành và Vành đai 1
Dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, đang được phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe, nhà để xe kết hợp khu cây xanh, vườn hoa.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 9, nhiều hộ dân trong khu vực bắt đầu di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng. Không khí khẩn trương bao trùm khu vực khi máy móc, phương tiện được đưa vào phục vụ công tác phá dỡ.
Tại đoạn đường La Thành nằm trong phạm vi dự án, khu vực giải phóng mặt bằng được rào chắn, khoanh vùng. Một số vị trí hạn chế phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ và vận chuyển vật liệu.
Những ngày qua, máy móc liên tục được huy động để phá dỡ các công trình đã hoàn tất bàn giao.
Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ toàn bộ, để lại những khoảng đất trống xen giữa khu dân cư đông đúc.
Cùng với lực lượng chức năng, các hộ dân cũng tranh thủ thu dọn tài sản, đóng gói đồ đạc và chuyển đến nơi ở mới.
Một số hộ kinh doanh trên đường La Thành phải nhanh chóng di chuyển hàng hóa, tìm địa điểm mới để tiếp tục công việc.
Chị Nguyễn Thương Huyền cho biết, gia đình đã gắn bó gần 9 năm với căn nhà chưa đầy 30m² trong một con ngõ trên đường La Thành. Khi khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, chị phải thu xếp chuyển đi để bàn giao nhà, đồng thời thuê địa điểm gần đó tiếp tục kinh doanh đồ thể thao.
Trong quá trình người dân di chuyển, lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc và tài sản, đồng thời hướng dẫn các hộ thực hiện việc bàn giao mặt bằng.
Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức. Thành phố dự kiến bố trí 151 suất đất tái định cư tại khu GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Đến nay, phường đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và công khai 166/166 phương án bồi thường. Hai tổ chức và 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao nhưng chưa di chuyển thực tế.
Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 6.803m², với tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Các hạng mục chính gồm bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng, cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.
Khu đất này được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Việc đầu tư công trình được xác định nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan sau khi tuyến Vành đai 1 được hoàn thiện. Theo kế hoạch, dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh và hoàn thiện hạ tầng khu vực, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1.
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