Cháy tàu cá, 5 ngư dân ôm phao trôi dạt trên biển được cứu sống

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, tổ chức thăm khám sức khỏe cho 5 ngư dân Nghệ An được một tàu cá cứu vớt sau khi phương tiện gặp sự cố chập điện, gây cháy và chìm trên biển.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/10, tàu cá mang số hiệu NA-90203-TS do ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1995, trú xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản cách cửa Nhật Lệ khoảng 35 hải lý về phía Đông Nam thì xảy ra sự cố chập điện, gây cháy và chìm trên biển.

Trước tình huống nguy hiểm, cả 5 thuyền viên sử dụng áo phao, phao tròn kết lại để bám vào, trôi dạt trên biển.

Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị tiếp nhận các ngư dân gặp nạn trên biển được ứng cứu. (Ảnh: BPQT)

Sau khoảng 2 giờ, các ngư dân may mắn được tàu cá mang số hiệu QB-44046-TS do ông Mai Văn Toản (SN 1979, trú tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng phát hiện, cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ chủ động triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận các ngư dân gặp nạn.

Đến 13h20 ngày 15/10, tàu cá mang số hiệu QB-44046-TS cập cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhật Lệ. Quân y đơn vị thực hiện thăm khám sức khỏe cho 5 ngư dân gồm: Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Khánh, Vũ Văn Minh, Nguyễn Ngọc San và Lê Văn Đức. Hiện sức khỏe các ngư dân đều ổn định và đã liên lạc với gia đình.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 15h, ngày 13/10, ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) lên thuyền thúng câu mực, cách bờ khoảng 6 hải lý thì sóng đánh trôi dạt, mất tích.

Đến khoảng 5h, ngày 15/10, ông Châu may mắn được tàu cá QB-22313TS của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) phát hiện và cứu vớt.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lý Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) nhanh chóng cử tổ gồm 5 cán bộ, quân y đến tiếp nhận, chăm sóc sức khoẻ cho ông Châu sau khi vào bờ. Đồng thời, hỗ trợ ông Châu liên lạc với gia đình tại xã Thiên Cầm để đón ông về nhà.