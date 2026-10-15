Phát hiện nam thanh niên ở Huế tử vong sau một đêm rời nhà

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Phong Thái (TP Huế) xác nhận, nam thanh niên thường trú tại địa phương vừa được phát hiện tử vong thương tâm. Nạn nhân được xác định là anh D.Đ.L. (SN 2006, trú tại tổ dân phố Bắc Hiền, phường Phong Thái).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 14/10, anh L. rời nhà và nói với gia đình đi bắt ốc. Đến tối cùng ngày, không thấy anh trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khu vực phát hiện thi thể anh D.Đ.L. (Ảnh: Đ.V)

Đến sáng 15/10, người thân phát hiện anh L. tử vong tại khu vực cầu tàu giáp tổ dân phố Hương Lâm (phường Phong Thái) và tổ dân phố Tân Lập (phường Phong Điền).

Theo lãnh đạo UBND phường Phong Thái, anh L. là con út trong gia đình có 5 anh em. Hai chị gái lập gia đình và sinh sống xa nhà, một người anh làm việc tại TP. HCM.

Anh L. và người anh kế sống cùng bố mẹ do cả hai là người khuyết tật nặng, đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Ngày 14/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế) cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 13/10, ông Nguyễn Ngọc Lân (SN 1979) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc (trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP Huế) sử dụng phương tiện có gắn máy (Cule) dài khoảng 6m để đánh bắt cá ở vùng nước phá Tam Giang.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân tối 13/10. (Ảnh: N.V.Đ)

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiện khác và bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An điều động một ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 20h35 ngày 13/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.