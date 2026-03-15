Truy bắt kẻ sát hại 2 người ở Hưng Yên

Chiều 15/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, trong đó một người là vợ của nghi phạm.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 15/3, Ngô Duy Thăng (sinh năm 1986, ở thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bắn và dùng dao đâm tử vong chị Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1995, vợ Thăng).

Sau đó, Thăng tiếp tục sang thôn Quý Đức Đông (cùng xã Đồng Tiền Hải) tìm gặp anh Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1987), đâm nạn nhân trọng thương. Anh Ngọc được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Thăng lái ô tô biển số 30K-136.61 bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghi phạm Ngô Duy Thăng và chiếc ô tô biển số 30K-136.61 dùng để bỏ trốn.

Lãnh đạo xã Đông Tiền Hải cho biết thêm, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến địa phương nắm tình hình và chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc.

Phòng PC02 Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đến các đơn vị thuộc Công an tỉnh nắm tình hình hỗ trợ truy bắt nghi phạm Ngô Duy Thăng.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.