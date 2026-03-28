Trường ở Bắc Ninh phản hồi việc sinh viên tố bị ép tăng ca trong kỳ thực tập

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh việc một số doanh nghiệp bị cho là ép sinh viên thực tập tăng ca ngoài giờ. Theo nội dung chia sẻ, những sinh viên này tham gia thực tập theo kế hoạch của nhà trường nhưng bị yêu cầu làm thêm với cường độ cao.

Đáng chú ý, có thông tin cho rằng nếu không chấp nhận tăng ca, sinh viên có thể bị chấm dứt thực tập hoặc không được chấm điểm môn học. Thậm chí, một số trường hợp nêu quy định sinh viên nghỉ quá 10 ngày, kể cả vì ốm đau hay việc cá nhân, sẽ không được chấm điểm khóa luận.

Các thông tin này nhanh chóng lan rộng, thu hút sự quan tâm và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nội dung lan truyền là sai lệch, bị cắt ghép?

Theo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang (thuộc Bộ Công Thương), các nội dung lan truyền là sai lệch, bị cắt ghép, không phản ánh đúng bản chất sự việc. Nhà trường cho rằng thông tin này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị mà còn tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp đối tác, thậm chí một số giảng viên còn bị xúc phạm danh dự.

Ông Thân Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang cho biết, đơn vị đã làm việc trực tiếp với những học sinh đăng tải và lan truyền thông tin chưa chính xác. Qua đó xác định các nội dung được chia sẻ trên mạng là phiến diện, không đầy đủ về quá trình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, nhiều ý kiến trên mạng xã hội tập trung vào hai vấn đề chính: Việc doanh nghiệp bị cho là ép tăng ca và mức hỗ trợ thực tập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng bị đánh giá là thấp.

Nội dung lan truyền là sai lệch, bị cắt ghép?

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định trước khi đưa học sinh đi thực tập, nhà trường đều làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, không thông qua trung gian cung ứng lao động. Đồng thời, trường đã phân công giảng viên phụ trách, theo sát và hỗ trợ học sinh trong quá trình thực tập nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Về mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng, lãnh đạo nhà trường cho biết đây chỉ là trường hợp cá biệt, không đại diện cho toàn bộ các ngành nghề. Hiện nay, trường đào tạo hơn 40 ngành với trên 8.000 học sinh, sinh viên, hợp tác với gần 100 doanh nghiệp, trong đó khoảng một nửa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ở các ngành kỹ thuật như điện tử, tự động hóa, mức hỗ trợ thực tập có thể dao động 6-7 triệu đồng/tháng, thậm chí có nơi lên tới 12 triệu đồng. Trong khi đó, một số ngành như may mặc có mức hỗ trợ thấp hơn, khoảng 2,5 triệu đồng, tương ứng với 26 ngày công thực tập. Nhà trường khẳng định không giữ lại khoản hỗ trợ này mà doanh nghiệp chi trả trực tiếp cho học sinh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang (Bộ Công Thương).

Liên quan đến phản ánh về việc học sinh phải làm số lượng lớn sản phẩm, ông Hùng cho biết trong môi trường doanh nghiệp, năng suất thường được tính theo sản phẩm nhằm giúp học sinh làm quen với thực tế. Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp để đảm bảo các điều kiện hỗ trợ như trợ cấp, bữa ăn ca và các quyền lợi khác.

Đối với chương trình thực tập, nhà trường tổ chức họp lớp, họp phụ huynh (với hệ trung cấp), công khai thông tin về thời gian, địa điểm, chế độ hỗ trợ và yêu cầu công việc. Mỗi năm có khoảng 3.000 lượt học sinh tham gia thực tập, đều có hợp đồng và cam kết rõ ràng giữa nhà trường và doanh nghiệp. Sinh viên thực tập tốt sau khi ra trường có thể đạt thu nhập 15-16 triệu đồng/tháng.

Nhà trường cũng nhấn mạnh việc hợp tác với doanh nghiệp là chủ trương chung theo định hướng của cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp, nhằm gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. Với hệ cao đẳng 3 năm, học sinh, sinh viên có khoảng 2-3 tháng làm việc thực tế mỗi năm để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã phối hợp làm việc với các doanh nghiệp đối tác và cơ quan chức năng. Các bên đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, khẳng định hoạt động thực tập được triển khai trên cơ sở tự nguyện, có thỏa thuận và cam kết rõ ràng.

Ý kiến từ học sinh liên quan

Về phía các học sinh liên quan, trong bản tường trình, em L.T.T.L. thừa nhận do thiếu chín chắn nên đã chia sẻ lại thông tin từ một bài viết trên mạng xã hội và kêu gọi bạn bè vào bình luận. Sau khi nhận ra sai sót, em đã chủ động thu hồi các nội dung và chặn những tài khoản lạ yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Tương tự, em Đ.Q.M. cho biết đã đăng tải hình ảnh liên quan đến bảng lương thực tập nhưng sau đó đã gỡ bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh đã bị chụp lại và lan truyền. Nhận thấy hậu quả, em đã chủ động liên hệ để gỡ nội dung, đồng thời ngừng tương tác với các tài khoản lạ có dấu hiệu lợi dụng thông tin.

Sau vụ việc, học sinh đã gửi lời xin lỗi và cam kết không tái phạm, đồng thời mong muốn được nhà trường tạo điều kiện để tiếp tục học tập và sửa sai.