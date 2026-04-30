Gala Tổ quốc bình yên: Lan tỏa bản lĩnh, hun đúc 'thế trận lòng dân'

Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu trong đêm khai mạc.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đường Minh Hưng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân...

Chương trình khai mạc được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, kiến tạo nên không gian văn hóa – nghệ thuật vừa trang trọng vừa gần gũi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người tham dự.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian 3 miền “Tổ quốc bình yên”, quy tụ những loại hình di sản tiêu biểu từ Bắc – Trung – Nam. Từ âm hưởng hùng tráng của cồng chiêng Tây Nguyên, đến những làn điệu hát văn, bài chòi, đờn ca tài tử…, tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của các dân tộc Việt Nam.

Không dừng lại ở một chương trình biểu diễn đơn thuần, sự kiện còn mở ra không gian tương tác sinh động, nơi công chúng trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân, qua đó góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Đây cũng là điểm tựa cảm xúc quan trọng, tạo đà lan tỏa cho chuỗi hoạt động nghệ thuật và Gala chính trong những ngày tiếp theo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh Nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, "chỉ biết còn Đảng thì còn mình"; mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Những chiến công chói lọi của lực lượng An ninh Nhân dân sáng ngời bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ an ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc.

Để tri ân sâu sắc những cống hiến, phát huy cao độ truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng An ninh Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chuỗi sự kiện từ nay đến hết ngày 3/5 với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và đặc biệt là chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” (tối 2/5).

Đáng chú ý, triển lãm “80 năm An ninh Nhân dân - Lá chắn thầm lặng” sẽ tái hiện chặng đường gần một thế kỷ lực lượng An ninh Nhân dân dưới lá cờ vẻ vang của Đảng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, kết nối mạch nguồn Quá khứ - Hiện tại - Tương lai.

Các hoạt động trải nghiệm “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên - Dấu ấn cộng đồng”, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân hiểu rõ hơn về công tác của lực lượng An ninh nhân dân, khơi dậy sự tự hào, tinh thần tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, đóng góp cho hoà bình ở khu vực và trên thế giới.