Soi điểm chuẩn năm ngoái của 10 trường THPT có tỷ lệ 'chọi' cao nhất Hà Nội 2026

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, gần 125.000 em đăng ký dự tuyển vào lớp 10, như vậy, khoảng 22.000 em không tham dự kỳ thi chung do Sở GD-ĐT tổ chức.

Cũng theo số liệu về nguyện vọng vào từng trường Sở GD&ĐT công bố tối 28/4, năm nay, 10 trường THPT có tỷ lệ "chọi" cao nhất gồm: Trường THPT Yên Hoà, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nhân Chính, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, THPT Thăng Long, THPT Cầu Giấy, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Năm 2025, Trường THPT Yên Hòa cũng đứng đầu bảng về tỷ lệ "chọi", song chỉ dừng lại ở 1/2,44, tiếp đến là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1/2,35. Điểm chuẩn 10 trường trên năm 2025 như sau:

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30-31/5. Thí sinh làm 3 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có).

Về điều kiện dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập là học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi cư trú tại Hà Nội.

Với việc đăng ký nguyện vọng công lập không chuyên, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh được xét nguyện vọng 2 (điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 tối thiểu 0,5 điểm).

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2, học sinh được xét nguyện vọng 3 (cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng tối thiểu 1,0 điểm).