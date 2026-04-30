CSGT Đà Nẵng mở đường đưa người đàn ông đi cấp cứu trong đêm

Ngày 30/4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng của đơn vị vừa hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu.

CSGT hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứu trong đêm. (Ảnh: Đ.N)

Theo đó, lúc 22h40 ngày 29/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Lê Thanh Nghị, Tổ công tác do Đại úy A Lăng Mạnh Hùng (cán bộ Phòng CSGT) làm Tổ trưởng tiếp nhận thông tin anh N.T.Q. (SN 1983, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bị đau bụng dữ dội, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở người bệnh di chuyển an toàn đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, anh N.T.Q. đã được các y, bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo chị H.P.T.N. (vợ bệnh nhân), anh N.T.Q. bị viêm dạ dày cấp và sỏi túi mật.

Hồi tháng 3 vừa qua, một cháu bé 3 tuổi ở Đà Nẵng đã vượt qua cơn nguy kịch nhờ được lực lượng CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, khoảng 22h45 ngày 10/3, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước số 461 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh thì có người dân chạy đến nhờ hỗ trợ.

Lúc này, anh N.H.A. (SN 1987) bồng con trai là cháu N.H.Q (SN 2023) trong tình trạng bị hóc dị vật, khó thở và rất hoảng loạn. Do không có phương tiện đưa con đi cấp cứu, anh đã tìm đến Tổ công tác để nhờ sự giúp đỡ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu cấp cứu. Nhờ được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời nên cháu Q. đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình cháu bé bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng CSGT vì đã kịp thời hỗ trợ trong lúc nguy cấp.