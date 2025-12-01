  • Zalo

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào?

Đây được xem là trường đại học "cổ" nhất Việt Nam, ngoài các phòng thực hành, trường có cả bệnh viện là cơ sở thực nghiệm để sinh viên phát triển chuyên môn.

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 1

1. Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập vào năm nào?

  • A

    1898

  • B

    1902

    Trường được Toàn quyền Paul Doumer ký quyết định thành lập năm 1902 và là trường đại học có bề dày lịch sử lớn nhất còn hoạt động ở Việt Nam. Trước Đại học Y Hà Nội, nước ta chỉ có trường Đại học Quốc Tử Giám được thành lập từ năm 1076 và hiện nơi này trở thành khu di tích.

  • C

    1910

  • D

    1921

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 2

2. Tên ban đầu của Trường Đại học Y Hà Nội là gì?

  • A

    École de Médecine de Hanoi

    Tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội là École de Médecine de Hanoi (Trường Y khoa Hà Nội) do Pháp thành lập năm 1902. Trường Y khoa Hà Nội (sau là Trường Y khoa Đông Dương) là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, là cái nôi đào tạo ra những bác sĩ đầu ngành nổi tiếng. Đây là trường đào tạo bác sĩ đầu tiên của Đông Dương.

  • B

    École Polytechnique d’Indochine

  • C

    Institut Pasteur Hanoi

  • D

    Université d’Indochine

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 3

3. Ai là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y Hà Nội?

  • A

    Louis Pasteur

  • B

    Alexandre Yersin

    Bác sĩ – nhà khoa học Yersin, người tìm ra trực khuẩn dịch hạch, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đầu tiên.

  • C

    Henri Laborit

  • D

    Paul Doumer

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 4

4. Ban đầu, mục tiêu thành lập trường là gì?

  • A

    Đào tạo bác sĩ phục vụ Đông Dương

    Trường ra đời để cung cấp nhân lực y tế cho khu vực lúc bấy giờ đang thiếu trầm trọng.

  • B

    Đào tạo điều dưỡng

  • C

    Đào tạo chuyên gia dược học

  • D

    Nghiên cứu y học cổ truyền

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 5

5. Trường đổi tên thành “Đại học Y Dược Hà Nội” vào thời điểm nào?

  • A

    1930

  • B

    1945

    Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trường đổi tên theo hệ thống giáo dục mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  • C

    1954

  • D

    1961

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 6

6. Khuôn viên hiện tại của Trường Đại học Y Hà Nội nằm trên đường nào?

  • A

    Phố Nhà Chung

  • B

    Tôn Thất Tùng

    Khuôn viên hiện tại của Trường Đại học Y Hà Nội nằm trên phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

  • C

    Giải Phóng

  • D

    Lê Thanh Nghị

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 7

7. Thời chiến tranh, sinh viên và giảng viên của Trường Y Hà Nội đã đóng góp thế nào?

  • A

    Chỉ hỗ trợ cứu thương tại Hà Nội

  • B

    Tham gia chi viện y tế cho chiến trường

    Nhiều lớp sinh viên, bác sĩ trẻ tình nguyện vào tuyến lửa, trở thành lực lượng y tế nòng cốt.

  • C

    Không tham gia vì trường đóng cửa

  • D

    Chủ yếu nghiên cứu vaccine

Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào? - 8

8. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập năm bao nhiêu?

  • A

    1996

  • B

    2000

  • C

    2007

    Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập vào ngày 16/1/2007 theo Quyết định số 137/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 19/9/2007. Đây là bệnh viện trực thuộc trường, phục vụ đào tạo – nghiên cứu – khám chữa bệnh.

  • D

    2015

