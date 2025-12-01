Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập năm nào?

1. Trường Đại học Y Hà Nội được thành lập vào năm nào?
- A
1898
- B
1902
Trường được Toàn quyền Paul Doumer ký quyết định thành lập năm 1902 và là trường đại học có bề dày lịch sử lớn nhất còn hoạt động ở Việt Nam. Trước Đại học Y Hà Nội, nước ta chỉ có trường Đại học Quốc Tử Giám được thành lập từ năm 1076 và hiện nơi này trở thành khu di tích.
- C
1910
- D
1921
2. Tên ban đầu của Trường Đại học Y Hà Nội là gì?
- A
École de Médecine de Hanoi
Tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội là École de Médecine de Hanoi (Trường Y khoa Hà Nội) do Pháp thành lập năm 1902. Trường Y khoa Hà Nội (sau là Trường Y khoa Đông Dương) là một trong những trường đại học ra đời sớm nhất và nổi tiếng nhất ở Việt Nam, là cái nôi đào tạo ra những bác sĩ đầu ngành nổi tiếng. Đây là trường đào tạo bác sĩ đầu tiên của Đông Dương.
- B
École Polytechnique d’Indochine
- C
Institut Pasteur Hanoi
- D
Université d’Indochine
3. Ai là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y Hà Nội?
- A
Louis Pasteur
- B
Alexandre Yersin
Bác sĩ – nhà khoa học Yersin, người tìm ra trực khuẩn dịch hạch, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đầu tiên.
- C
Henri Laborit
- D
Paul Doumer
4. Ban đầu, mục tiêu thành lập trường là gì?
- A
Đào tạo bác sĩ phục vụ Đông Dương
Trường ra đời để cung cấp nhân lực y tế cho khu vực lúc bấy giờ đang thiếu trầm trọng.
- B
Đào tạo điều dưỡng
- C
Đào tạo chuyên gia dược học
- D
Nghiên cứu y học cổ truyền
5. Trường đổi tên thành “Đại học Y Dược Hà Nội” vào thời điểm nào?
- A
1930
- B
1945
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trường đổi tên theo hệ thống giáo dục mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- C
1954
- D
1961
6. Khuôn viên hiện tại của Trường Đại học Y Hà Nội nằm trên đường nào?
- A
Phố Nhà Chung
- B
Tôn Thất Tùng
Khuôn viên hiện tại của Trường Đại học Y Hà Nội nằm trên phố Tôn Thất Tùng, Hà Nội.
- C
Giải Phóng
- D
Lê Thanh Nghị
7. Thời chiến tranh, sinh viên và giảng viên của Trường Y Hà Nội đã đóng góp thế nào?
- A
Chỉ hỗ trợ cứu thương tại Hà Nội
- B
Tham gia chi viện y tế cho chiến trường
Nhiều lớp sinh viên, bác sĩ trẻ tình nguyện vào tuyến lửa, trở thành lực lượng y tế nòng cốt.
- C
Không tham gia vì trường đóng cửa
- D
Chủ yếu nghiên cứu vaccine
8. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập năm bao nhiêu?
- A
1996
- B
2000
- C
2007
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được thành lập vào ngày 16/1/2007 theo Quyết định số 137/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 19/9/2007. Đây là bệnh viện trực thuộc trường, phục vụ đào tạo – nghiên cứu – khám chữa bệnh.
- D
2015
