Hai bệnh viện trung ương được chuyển giao về Đại học Y Hà Nội

Thông tin trên được GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội, cho biết ngày 9/1. Việc chuyển giao nằm trong phương án sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2026–2030 và dự kiến hoàn tất trước 20/1.

Theo kế hoạch, Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức lại, sáp nhập Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương, hình thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Sầm Sơn.

Cơ sở này được định hướng trở thành trung tâm chuyên sâu về Phục hồi chức năng – Y học cổ truyền, Lão khoa và Nam học.

Bệnh viện 71 Trung ương ở Thanh Hóa. (Ảnh: Website bệnh viện)

Trong khi đó, Bệnh viện 71 Trung ương sẽ được chuyển đổi thành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thanh Hóa, tập trung phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như Lao – Phổi, Tim mạch, Ung bướu, Ngoại khoa và Thận – Lọc máu.

GS Nguyễn Hữu Tú cho biết, việc Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Thanh Hóa thống nhất chuyển giao hai bệnh viện trung ương về Đại học Y Hà Nội dựa trên nền tảng phân hiệu của trường tại Thanh Hóa đang hoạt động hiệu quả, đào tạo nhiều ngành ở trình độ đại học và sau đại học với hơn 1.800 sinh viên, học viên theo học.

Hiện Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Trung ương là bệnh viện tuyến cuối của cả nước về phục hồi chức năng, còn Bệnh viện 71 Trung ương là cơ sở chuyên sâu về lao và bệnh phổi, đảm nhiệm vai trò chỉ đạo tuyến cho 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo lãnh đạo Đại học Y Hà Nội, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các thế mạnh chuyên môn hiện có, đồng thời đầu tư phát triển thêm các chuyên khoa khác để từng bước đưa hai bệnh viện trở thành bệnh viện đa khoa, đạt tiêu chuẩn chất lượng ngang tầm khu vực.

Đây cũng sẽ là địa điểm thực hành quan trọng cho sinh viên y khoa, gắn đào tạo với thực tiễn lâm sàng.

Đại học Y Hà Nội hiện là cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu và lâu đời nhất Việt Nam, với quy mô hơn 16.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Trước đó, trường đã vận hành Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với ba cơ sở, vừa thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vừa phục vụ công tác đào tạo.

Ngoài hệ thống bệnh viện trực thuộc, sinh viên Đại học Y Hà Nội còn được thực hành tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương…, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho cả nước.