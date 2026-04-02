Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/4/2026 - XSQT 2/4

XSQT 2/4. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/4/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 2/4/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXSQT các kỳ trước

- XSQT 26/3/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị (XSQT) ngày 26/3/2026 có giải đặc biệt là 764171 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

- XSQT 19/3/2026

Kết quả xổ số ngày 19/3 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 246851 và các hạng giải khác như sau:

- XSQT 12/3/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 12/3/2026 với giải đặc biệt là 817938 và các hạng giải khác như sau:

- XSQT 5/3/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 5/3/2026 như sau:

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (trúng 6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (trúng 5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (trúng 5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (trúng 5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (trúng 4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (trúng 4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (trúng 2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Địa điểm lĩnh thưởng

Khi trúng số, người chơi lĩnh thưởng tại các điểm sau:

- Giải thưởng giá trị nhỏ: Đến các đại lý xổ số được uỷ quyền làm thủ tục trả thưởng gần nơi bạn sống.

- Giải thưởng giá trị lớn (từ giải Nhất trở lên): Lĩnh thưởng tại trụ sở chính công ty xổ số kiến thiết hoặc các văn phòng đại diện của tỉnh/thành phố đã phát hành vé trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do đài Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

