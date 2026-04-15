Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/4/2026 - XSDNA 15/4

XSDNA 15/4. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 15/4/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 15/4/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem lại KQXSDNA các kỳ trước

- XSDNA 11/4/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNA) ngày 11/4/2026 có giải đặc biệt là 115128 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

- XSDNA 8/4/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 8/4/2026 với giải đặc biệt là 765097 và các hạng giải khác như sau:

- XSDNA 4/4/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 4/4/2026 như sau:

- XSDNA 1/4/2026

Kết quả xổ số ngày 1/4/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 941738 và các hạng giải khác như sau:

Cơ cấu giải thưởng XSDNA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Mỗi vé trúng thưởng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: Mỗi vé trúng thưởng 6 triệu đồng, cho các vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với dãy số giải đặc biệt 6 số.

Địa điểm lĩnh thưởng xổ số

Người trúng thưởng đến một trong những địa điểm sau để lĩnh thưởng xổ số:

- Giá trị giải thưởng nhỏ: Đến đại lý xổ số được uỷ quyền làm thủ tục trả thưởng gần nơi bạn sinh sống.

- Giải thưởng có giá trị lớn: Nên đến trực tiếp trụ sở chính hoặc các văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé số trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT có đài Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

