Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 1-1 U23 Qatar 19h ngày 14/11, tỷ số mới nhất

Từ pha đưa bóng vào vòng cấm bên cánh phải, hàng thủ U23 Qatar lúng túng trong tình huống tranh chấp. Minh Tâm chớp thời cơ, tung cú dứt điểm căng đưa bóng vào lưới đối phương. U23 Việt Nam san bằng tỷ số 1-1.
Hiệp 1 kết thúc: U23 Qatar dẫn trước U23 Việt Nam 1-0. Bàn thắng duy nhất do Faragalla ghi.
Bảo Long có đường tạt bóng chính xác vào vị trí của Minh Tâm trong vòng cấm. Tuy nhiên, Minh Tâm xử lý bước một không tốt, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm.
Nhận thấy khoảng trống trước vòng cấm, Hoàng Minh lập tức tung cú sút nhưng bóng chạm người cầu thủ U23 Qatar rồi bật trở lại.
Các cầu thủ U23 Việt Nam liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí nhằm tạo khoảng trống và gây xáo trộn hàng phòng ngự U23 Qatar. Tuy nhiên, những điều chỉnh này vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt.
Từ quả phạt góc của Văn Thuận, hậu vệ U23 Qatar đánh đầu phá bóng ra ngoài vòng cấm. Đức Phú có mặt đúng vị trí, tung cú sút từ xa nhưng bóng đi vọt xà ngang.
Bảo Long đi bóng bên hành lang trái trước khi đưa bóng vào vòng cấm, nhưng hàng phòng ngự U23 Qatar dễ dàng hóa giải tình huống này.
U23 Việt Nam 0-1 U23 Qatar. Al-Rawi tung cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. Bóng bật ra, chạm vào một cầu thủ áo trắng rồi đổi hướng đi vào lưới.
U23 Việt Nam 0-1 U23 Qatar
U23 Qatar kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa đẩy cao tốc độ trận đấu. Đội bóng áo trắng chủ yếu triển khai bóng thận trọng, không vội vàng tổ chức các pha tấn công.
Bóng chạm tay Quang Kiệt, khiến U23 Việt Nam phải chịu quả đá phạt. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ U23 Qatar đưa bóng đi vọt xà ngang.
Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar
Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.
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Lực lượng, phong độ U23 Việt Nam
HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Qatar. So với chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, hai tiền đạo Williams Minh Hoàng và Gia Bảo được đưa lên ghế dự bị. Thay thế họ là Minh Tâm và Khoa Ngô, những người sẽ sát cánh cùng Lê Văn Thuận trên hàng công.
Ở tuyến giữa, Cao Hoàng Minh lần đầu được bố trí đá cặp với Đức Phú. HLV Đinh Hồng Vinh kỳ vọng kinh nghiệm của hai cầu thủ lớn tuổi nhất đội sẽ giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận trước đối thủ Tây Á. Bảo Long, người ghi bàn quyết định vào lưới U23 Singapore, trở lại đội hình chính bên cánh trái, trong khi Long Vũ đảm nhiệm cánh phải.
Ở hàng phòng ngự, Lê Nguyên Hoàng thay Nguyễn Anh Tiệp, sát cánh cùng Nguyễn Lương Tuấn Khải và Đinh Quang Kiệt. Thủ môn Cao Văn Bình tiếp tục bắt chính.
Lực lượng, phong độ U23 Qatar
U23 Qatar ra sân với thủ môn Mohamed Faouzi Lengliz trấn giữ khung thành. Bộ ba hậu vệ gồm Aatif Magdi M Elamin, Zaid Burhan A Shtiewi và Jad Bassem Elsayed Saleh. Ở tuyến giữa, Adam Friakh, Ali Mohammad Shahabi, Nawaf Alawi O Alyahri và Alwaleed Mohamad Alhausawi được giao nhiệm vụ kiểm soát khu trung tuyến, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự. Trên hàng công, bộ ba Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar và Noureldin Tamer H M Ibrahim được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt.
Do kém U23 Việt Nam 2 điểm trước lượt trận cuối, đại diện Tây Á buộc phải giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Vì vậy, U23 Qatar nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, tăng cường sức ép ngay từ đầu trận. Khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân cùng những pha lên bóng tốc độ ở hai biên có thể là phương án được đội bóng Tây Á sử dụng để tìm kiếm bàn thắng.
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar
Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.
Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.
Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.
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