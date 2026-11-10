Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-0 U23 Thái Lan

Cuộc chạm trán giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á được xem là tâm điểm lượt trận mở màn.

Trước khi tham dự giải đấu này, U23 Việt Nam vừa trải qua kỳ ASIAD 2026 với thành tích lọt vào tứ kết. Đội bóng khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, sau đó vượt qua Philippines 2-0 nhưng không thể tạo bất ngờ trước Uzbekistan khi nhận thất bại 0-2. Với 4 điểm sau ba lượt trận, U23 Việt Nam xếp nhì bảng C và giành quyền đi tiếp.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam phải dừng bước sau trận thua 0-4 trước Hàn Quốc. Khép lại ASIAD 2026, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, ghi được 3 bàn và để lọt lưới 7 lần.

Trong khi đó, U23 Thái Lan cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Trong trận ra quân gặp Kyrgyzstan, họ bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2. Tiếp đà hưng phấn, U23 Thái Lan đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, qua đó giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á không duy trì được phong độ khi chạm trán những đối thủ mạnh. U23 Thái Lan để thua Nhật Bản 0-3 ở vòng bảng, trước khi tiếp tục nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Trung Quốc tại tứ kết.