Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-0 U23 Thái Lan

Cập nhật tỷ số trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan●Giao hữuU23 Việt Nam0-0U23 Thái LanĐANG CẬP NHẬT
Văn Thuận sút phạt từ rất xa. Thủ môn U23 Thái Lan vất vả cản phá chịu phạt góc.
Bảo Long sút xa bất ngờ nhưng bóng đi thẳng đến vị trí của thủ môn U23 Thái Lan.
U23 Việt Nam chơi chủ động, hướng bóng đến 2 biên với sự góp mặt của Văn Thuận và Đăng Khoa.
Đăng Khoa băng vào từ cánh trái và tung cú sút mạnh nhưng không trúng đích. Đây là pha tấn công đầu tiên của U23 Việt Nam.
Trận đấu bắt đầu
U23 Thái Lan (áo trắng) giao bóng.
Đội hình U23 Việt Nam và U23 Thái LanU23 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Cao Văn BìnhTM3Lê Nguyên Hoàng5Nguyễn Lương Tuấn Khải6Cao Hoàng Minh7Ngô Đăng Khoa11Lê Văn Thuận12Nguyễn Bảo Long14Lê Văn Quang Duyệt18Nguyễn Minh Tâm20Đinh Quang Kiệt22Lê Đình Long VũU23 Thái LanĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Sirassawut WongruankhamTM5Phakawat Taengaksorn6Jittipat Wasungnoen9Tontawan Puntamunee10Peeranan Buakai13Chaiyasit Popoon14Jehhanafee Mamah15Wanthawayawut Nuchkasae16Siradanai Phosri19Paripan Wongsa22Eakaphat Jaenoduang
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
Cuộc chạm trán giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Đông Nam Á được xem là tâm điểm lượt trận mở màn.
Trước khi tham dự giải đấu này, U23 Việt Nam vừa trải qua kỳ ASIAD 2026 với thành tích lọt vào tứ kết. Đội bóng khởi đầu vòng bảng bằng trận hòa 1-1 trước Kuwait, sau đó vượt qua Philippines 2-0 nhưng không thể tạo bất ngờ trước Uzbekistan khi nhận thất bại 0-2. Với 4 điểm sau ba lượt trận, U23 Việt Nam xếp nhì bảng C và giành quyền đi tiếp.
Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam phải dừng bước sau trận thua 0-4 trước Hàn Quốc. Khép lại ASIAD 2026, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, ghi được 3 bàn và để lọt lưới 7 lần.
Trong khi đó, U23 Thái Lan cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý. Trong trận ra quân gặp Kyrgyzstan, họ bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn lội ngược dòng thắng 3-2. Tiếp đà hưng phấn, U23 Thái Lan đánh bại Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, qua đó giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á không duy trì được phong độ khi chạm trán những đối thủ mạnh. U23 Thái Lan để thua Nhật Bản 0-3 ở vòng bảng, trước khi tiếp tục nhận thất bại với tỷ số tương tự trước Trung Quốc tại tứ kết.
Lực lượng, phong độ U23 Việt Nam
U23 Việt Nam gặp không ít trở ngại về lực lượng khi nhiều vị trí trong đội hình có sự xáo trộn. Bộ ba Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đăng Dương được điều động lên đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, chấn thương khiến Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục đồng hành cùng đội. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự, ban huấn luyện quyết định bổ sung Cao Hoàng Minh và Nguyễn Đức Phú.
Dù lực lượng có nhiều thay đổi, U23 Việt Nam vẫn giữ được một số gương mặt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong đó, 7 cầu thủ từng góp mặt tại ASIAD 2026 gồm Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản được kỳ vọng trở thành những nhân tố chủ chốt, giúp đội bóng duy trì sự ổn định trong lối chơi.
Bên cạnh những cầu thủ quen thuộc, U23 Việt Nam còn có thêm các phương án tấn công đáng chú ý với Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa và Trần Gia Bảo.
Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan
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Lực lượng, phong độ U23 Thái Lan
Ở phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cũng không có được sự chuẩn bị thuận lợi trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam. HLV Thawatchai Damrongongtrakul cho biết quỹ thời gian tập trung của đội bóng khá hạn chế. Nhiều cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Thai League vào cuối tuần đã phải nhanh chóng lên đường sang Việt Nam, gần như không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.
Ngoài lịch thi đấu dày đặc, quá trình di chuyển cũng ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của U23 Thái Lan. Do không có đường bay thẳng đến Gia Lai, toàn đội phải quá cảnh tại Hà Nội trước khi tiếp tục hành trình tới Pleiku. Theo HLV Thawatchai, khoảng một nửa số cầu thủ được triệu tập vừa ra sân trong màu áo câu lạc bộ, dẫn đến sự chênh lệch về thể trạng. Đây là bài toán mà ban huấn luyện U23 Thái Lan phải giải quyết trước trận ra quân.
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