Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm

Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho (Nagoya, Nhật Bản). Trọng tài Meder Taichiev (Kyrgyzstan) điều hành trận đấu.

U23 Uzbekistan đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và đã chắc suất vào tứ kết. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, hơn U23 Kuwait 3 điểm trước lượt cuối. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ vượt đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng.

U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chưa thua tại ASIAD 2026. Nguyễn Quốc Việt và đồng đội hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng U23 Philippines 2-0. Sau 2 trận, U23 Việt Nam ghi 3 bàn và thủng lưới một lần.

Trong khi đó, Uzbekistan thắng Philippines 5-1 và Kuwait 2-0, ghi 7 bàn và mới nhận một bàn thua. Đội bóng Trung Á chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Uzbekistan. U23 Việt Nam không thắng trong 4 lần gần nhất gặp đối thủ này, với một trận hòa và 3 thất bại.