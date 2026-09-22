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Xuất bản ngày 22/09/2026 11:15 AM
Xuất bản ngày 22/09/2026 11:15 AM

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (12h ngày 22/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan tại ASIAD 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

    ASIAD 2026
    U23 Việt Nam
    0-1
    U23 Uzbekistan
    ĐANG CẬP NHẬT
    Urinboev 5’

  • U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan

    Urinboev sút chạm chân hậu vệ U23 Việt Nam, nảy qua tầm với của thủ môn Cao Văn Bình.

  • Saidov đối mặt thủ môn Văn Bình nhưng sút lên trời. U23 Uzbekistan phối hợp cánh phải rất tốt trước khi tạo ra pha căng ngang loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam.

  • Trận đấu bắt đầu

    U23 Việt Nam (áo đỏ) giữ bóng trước.

  • Đội hình U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan

    Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm - 2
    U23 Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Cao Văn Bình
    TM
    3
    Phạm Lý Đức
    ĐT
    4
    Lê Nguyên Hoàng
    5
    Nguyễn Đức Anh
    7
    Nguyễn Thanh Nhàn
    8
    Nguyễn Thái Quốc Cường
    12
    Nguyễn Xuân Bắc
    16
    Nguyễn Lê Phát
    19
    Nguyễn Ngọc Mỹ
    21
    Phạm Minh Phúc
    22
    Lê Đình Long Vũ
    DỰ BỊ
    2
    Nguyễn Lương Tuấn Khải
    6
    Nguyễn Hoàng Khanh
    9
    Nguyễn Quốc Việt
    10
    Hoàng Quang Dũng
    11
    Lê Văn Thuận
    13
    Nguyễn Bảo Ngọc
    TM
    14
    Nguyễn Quang Vinh
    15
    Đặng Tuấn Phong
    17
    Nguyễn Phi Hoàng
    18
    Đinh Quang Kiệt
    20
    Nguyễn Quốc Toản
    23
    Hoa Xuân Tín
    TM
    Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm - 3
    U23 Uzbekistan
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    21
    Samandar Muratbaev
    TM
    2
    Saidkhon Khamidov
    3
    Dilshod Murtazaev
    4
    Giyosjon Rizakulov
    5
    Kuvonchbek Khushvaktov
    8
    Amirbek Saidov
    10
    Muhammadali Urinboev
    11
    Asilbek Jumaev
    13
    Azizbek Tulkunbekov
    15
    Diyorbek Abdunazarov
    19
    Ollabergan Karimov
    DỰ BỊ
    1
    Maksim Murkaev
    6
    Ravshan Khayrullaev
    7
    Sardorbek Bakhromov
    9
    Saidumarkhon Saidnurullayev
    12
    Umar Rustamov
    14
    Ruziboy Fayzullaev
    16
    Mukhammedali Reimov
    17
    Firdavs Abdurakhmonov
    18
    Oybek Urmonjonov
    20
    Dilshod Abdullaev
    22
    Nurlan Ibraimov
    23
    Shodiyor Shodiboev

  • Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

    Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho (Nagoya, Nhật Bản). Trọng tài Meder Taichiev (Kyrgyzstan) điều hành trận đấu.

    U23 Uzbekistan đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và đã chắc suất vào tứ kết. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, hơn U23 Kuwait 3 điểm trước lượt cuối. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ vượt đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng.

    U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

    U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

    U23 Việt Nam chưa thua tại ASIAD 2026. Nguyễn Quốc Việt và đồng đội hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng U23 Philippines 2-0. Sau 2 trận, U23 Việt Nam ghi 3 bàn và thủng lưới một lần.

    Trong khi đó, Uzbekistan thắng Philippines 5-1 và Kuwait 2-0, ghi 7 bàn và mới nhận một bàn thua. Đội bóng Trung Á chắc chắn giành quyền đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Uzbekistan. U23 Việt Nam không thắng trong 4 lần gần nhất gặp đối thủ này, với một trận hòa và 3 thất bại.

  • Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

    Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng VTV Go. Ngoài ra, FPT Play và TV360 tiếp sóng trận đấu.

    Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV Go.

    Link VTV Go trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

    Người xem trên máy tính có thể truy cập website VTV Go và chọn kênh VTV6. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, sau đó mở kênh VTV6 để theo dõi trận đấu. FPT Play và TV360 cũng hỗ trợ xem trên website, ứng dụng di động và Smart TV.

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