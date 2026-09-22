Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm

Cập nhật tỷ số trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan●ASIAD 2026U23 Việt Nam0-1U23 UzbekistanĐANG CẬP NHẬTUrinboev 5’
U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan
Urinboev sút chạm chân hậu vệ U23 Việt Nam, nảy qua tầm với của thủ môn Cao Văn Bình.
Saidov đối mặt thủ môn Văn Bình nhưng sút lên trời. U23 Uzbekistan phối hợp cánh phải rất tốt trước khi tạo ra pha căng ngang loại bỏ hàng thủ U23 Việt Nam.
Trận đấu bắt đầu
U23 Việt Nam (áo đỏ) giữ bóng trước.
Đội hình U23 Việt Nam và U23 UzbekistanU23 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Cao Văn BìnhTM3Phạm Lý ĐứcĐT4Lê Nguyên Hoàng5Nguyễn Đức Anh7Nguyễn Thanh Nhàn8Nguyễn Thái Quốc Cường12Nguyễn Xuân Bắc16Nguyễn Lê Phát19Nguyễn Ngọc Mỹ21Phạm Minh Phúc22Lê Đình Long VũDỰ BỊ2Nguyễn Lương Tuấn Khải6Nguyễn Hoàng Khanh9Nguyễn Quốc Việt10Hoàng Quang Dũng11Lê Văn Thuận13Nguyễn Bảo NgọcTM14Nguyễn Quang Vinh15Đặng Tuấn Phong17Nguyễn Phi Hoàng18Đinh Quang Kiệt20Nguyễn Quốc Toản23Hoa Xuân TínTMU23 UzbekistanĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT21Samandar MuratbaevTM2Saidkhon Khamidov3Dilshod Murtazaev4Giyosjon Rizakulov5Kuvonchbek Khushvaktov8Amirbek Saidov10Muhammadali Urinboev11Asilbek Jumaev13Azizbek Tulkunbekov15Diyorbek Abdunazarov19Ollabergan KarimovDỰ BỊ1Maksim Murkaev6Ravshan Khayrullaev7Sardorbek Bakhromov9Saidumarkhon Saidnurullayev12Umar Rustamov14Ruziboy Fayzullaev16Mukhammedali Reimov17Firdavs Abdurakhmonov18Oybek Urmonjonov20Dilshod Abdullaev22Nurlan Ibraimov23Shodiyor Shodiboev
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
Trận U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho (Nagoya, Nhật Bản). Trọng tài Meder Taichiev (Kyrgyzstan) điều hành trận đấu.
U23 Uzbekistan đứng đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng và đã chắc suất vào tứ kết. U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, hơn U23 Kuwait 3 điểm trước lượt cuối. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng, U23 Việt Nam sẽ vượt đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng.
U23 Việt Nam chưa thua tại ASIAD 2026. Nguyễn Quốc Việt và đồng đội hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng U23 Philippines 2-0. Sau 2 trận, U23 Việt Nam ghi 3 bàn và thủng lưới một lần.
Trong khi đó, Uzbekistan thắng Philippines 5-1 và Kuwait 2-0, ghi 7 bàn và mới nhận một bàn thua. Đội bóng Trung Á chắc chắn giành quyền đi tiếp.
Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Uzbekistan. U23 Việt Nam không thắng trong 4 lần gần nhất gặp đối thủ này, với một trận hòa và 3 thất bại.
Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan
Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng VTV Go. Ngoài ra, FPT Play và TV360 tiếp sóng trận đấu.
Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV Go.
Link VTV Go trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13
Người xem trên máy tính có thể truy cập website VTV Go và chọn kênh VTV6. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android, sau đó mở kênh VTV6 để theo dõi trận đấu. FPT Play và TV360 cũng hỗ trợ xem trên website, ứng dụng di động và Smart TV.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan: Bàn thua sớm
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (12h ngày 22/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan tại ASIAD 2026.
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