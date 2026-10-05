Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan 20h ngày 5/10, tỷ số mới nhất

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia).

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Thái Lan mới nhất.

Indonesia góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn đầy sức nặng tại vòng bảng. Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối giúp đội bóng của huấn luyện viên John Herdman vượt Malaysia nhờ chỉ số phụ, qua đó giành ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển Thái Lan đối đầu Indonesia.

Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trên hàng công, Mitchell Baker là cái tên nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công.

Nếu Indonesia gây ấn tượng bằng sức tấn công, Thái Lan lại thể hiện sự chắc chắn và thực dụng trên hành trình vào chung kết. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson sớm giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng 4-0 và 2-0 liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam.

Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy rõ cách vận hành của “Voi chiến”. Thái Lan chủ động giữ đội hình ở cự ly hợp lý, phòng ngự khu vực kín kẽ và không vội đẩy cao nhịp độ. Khi có cơ hội, họ chuyển trạng thái nhanh, tận dụng những pha phản công hoặc dứt điểm từ xa để tạo khác biệt. Sự đối lập về phong cách hứa hẹn khiến trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan trở thành màn đấu trí đáng chú ý.