Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan 20h ngày 5/10, tỷ số mới nhất

Đội hình ra sânINDONESIAĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Emil AuderoTM2Kevin Diks8Luke Vickery9Mitchell Baker10Ole Romeny11Ragnar Oratmangoen14Joey Pelupessy17Calvin Verdonk19Thom Haye20Elkan Baggott23Justin HubnerThái LanĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT20Saranon AnuinTM2Nattapong Sayriya4Manuel Bihr6Sarach Yooyen7Kakana Khamyok9Supachai Chaided12Nicholas Mickelson14Teerasak Poeiphimai15Kritsada Kaman18Chanathip Songkrasin21Suphanan Bureerat
Thông tin trận đấu Indonesia vs Thái Lan
Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno (Indonesia).
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Indonesia vs Thái Lan mới nhất.
Indonesia góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau màn trình diễn đầy sức nặng tại vòng bảng. Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối giúp đội bóng của huấn luyện viên John Herdman vượt Malaysia nhờ chỉ số phụ, qua đó giành ngôi đầu bảng A.
Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đáng chú ý với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trên hàng công, Mitchell Baker là cái tên nổi bật nhất khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công.
Nếu Indonesia gây ấn tượng bằng sức tấn công, Thái Lan lại thể hiện sự chắc chắn và thực dụng trên hành trình vào chung kết. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson sớm giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng 4-0 và 2-0 liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam.
Cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy rõ cách vận hành của “Voi chiến”. Thái Lan chủ động giữ đội hình ở cự ly hợp lý, phòng ngự khu vực kín kẽ và không vội đẩy cao nhịp độ. Khi có cơ hội, họ chuyển trạng thái nhanh, tận dụng những pha phản công hoặc dứt điểm từ xa để tạo khác biệt. Sự đối lập về phong cách hứa hẹn khiến trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan trở thành màn đấu trí đáng chú ý.
Link xem trực tiếp Indonesia vs Thái Lan
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Malaysia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.
Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Thông tin link xem trực tiếp giữa Indonesia và Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play và TV360.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Indonesia đấu với Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-thai-lan-6ac1bb26c114d6110e1a5f9d?event=event&type=highlight
Để xem trực tiếp Indonesia đấu với Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt Internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan 20h ngày 5/10, tỷ số mới nhất
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Thái Lan (20h ngày 5/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Indonesia đấu Thái Lan thuộc giải FIFA ASEAN Cup 2026.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận