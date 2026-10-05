Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công

Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Malaysia●FIFA ASEAN Cup 2026Việt Nam0-0MalaysiaĐANG CẬP NHẬT
Williams Minh Hoàng gây áp lực lớn lên phần sân của Malaysia. Trong khi đó, Bergson thi đấu nổi bật ở phần sân đối diện.
Nguyễn Hai Long nhận bóng bên cánh trái, Williams Minh Hoàng di chuyển thông minh nhưng đường chuyền của cầu thủ Hà Nội FC chưa đủ xoáy. Cơ hội qua đi với đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Hoàng Đức mất bóng ở giữa sân, Bergson xâm nhập vòng cấm và căng ngang rất nguy hiểm nhưng không cầu thủ Malaysia nào chạm vào bóng.
Sức ép của đội tuyển Việt Nam tạo ra đủ lớn để khiến các hậu vệ và thủ môn Malaysia lúng túng. Họ buộc phải tung ra nhiều đường chuyền dài cho Bergson và dễ dàng bị bẻ gãy.
Williams Minh Hoàng giành bóng từ chân hậu vệ Malaysia nhưng cú sút xa của anh quá nhẹ và không làm khó được thủ môn đối phương.
Nguyễn Hai Long vượt qua hai hậu vệ Malaysia nhưng cú sút của anh không chuẩn xác.
Trận đấu bắt đầu
Malaysia giao bóng.
Đội hình Việt Nam và MalaysiaViệt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Lê Giang PatrikTM2Lê Ngọc Bảo3Cao Pendant Quang Vinh5Nguyễn Adou Leygley Minh8Lê Phạm Thành Long11Williams Minh Hoàng14Nguyễn Hoàng ĐứcĐT15Trương Tiến Anh16Ngô Đăng Khoa18Nguyễn Hai Long20Bùi Hoàng Việt AnhDỰ BỊ4Lê Văn Đô6Nguyễn Nhật Minh7Phạm Xuân Mạnh9Nguyễn Đình Bắc13Nguyễn Tài Lộc19Đỗ Hoàng Hên19Võ Hoàng Minh Khoa21Trần Trung KiênTM22Phan Tuấn Tài23Nguyễn Văn ViệtTMMalaysiaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT16Syihan HazmiTM2Daniel Ting3Ubaidullah Shamsul4Manuel Hidalgo6Quentin Cheng9Bergson11Hong Uwan12Stuart Wilkin14Harith Haiqal15Nooa Laine22LaVere Corbin OngĐTDỰ BỊ1Azri GhaniTM5Brad Tapp8Syahir Bashah10Arif Aiman13Fergus Tierney17Pavithran Gunalan18Syahmi Safari19Paulo Josue20Nazmi Faiz23Haziq NadzliTM
Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan
Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia).
Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Việt Nam đấu Thái Lan.
Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Đây là lần thứ tư trong năm nay 2 đội đối đầu nhau. Đội tuyển Việt Nam thắng trong cả 3 lần chạm trán Malaysia gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.
Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.
Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan
FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Malaysia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.
Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Malaysia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-viet-nam-6ac1bade2a97816536d49c9e?event=event&type=highlight
Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công
Mai Phương
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (16h ngày 5/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu Malaysia thuộc giải FIFA ASEAN Cup 2026.
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