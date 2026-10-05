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Xuất bản ngày 05/10/2026 02:53 PM
Xuất bản ngày 05/10/2026 02:53 PM

Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia (16h ngày 5/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Việt Nam đấu Malaysia thuộc giải FIFA ASEAN Cup 2026.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

    FIFA ASEAN Cup 2026
    Việt Nam
    0-0
    Malaysia
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  • Williams Minh Hoàng gây áp lực lớn lên phần sân của Malaysia. Trong khi đó, Bergson thi đấu nổi bật ở phần sân đối diện.

    Williams Minh Hoàng nỗ lực thi đấu.

    Williams Minh Hoàng nỗ lực thi đấu.

  • Nguyễn Hai Long nhận bóng bên cánh trái, Williams Minh Hoàng di chuyển thông minh nhưng đường chuyền của cầu thủ Hà Nội FC chưa đủ xoáy. Cơ hội qua đi với đội tuyển Việt Nam.

  • Nguyễn Hoàng Đức mất bóng ở giữa sân, Bergson xâm nhập vòng cấm và căng ngang rất nguy hiểm nhưng không cầu thủ Malaysia nào chạm vào bóng.

  • Sức ép của đội tuyển Việt Nam tạo ra đủ lớn để khiến các hậu vệ và thủ môn Malaysia lúng túng. Họ buộc phải tung ra nhiều đường chuyền dài cho Bergson và dễ dàng bị bẻ gãy.

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng.

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu ấn tượng.

  • Williams Minh Hoàng giành bóng từ chân hậu vệ Malaysia nhưng cú sút xa của anh quá nhẹ và không làm khó được thủ môn đối phương.

  • Nguyễn Hai Long vượt qua hai hậu vệ Malaysia nhưng cú sút của anh không chuẩn xác.

  • Trận đấu bắt đầu

    Malaysia giao bóng.

  • Đội hình Việt Nam và Malaysia

    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công - 4
    Việt Nam
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Lê Giang Patrik
    TM
    2
    Lê Ngọc Bảo
    3
    Cao Pendant Quang Vinh
    5
    Nguyễn Adou Leygley Minh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    11
    Williams Minh Hoàng
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    ĐT
    15
    Trương Tiến Anh
    16
    Ngô Đăng Khoa
    18
    Nguyễn Hai Long
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    DỰ BỊ
    4
    Lê Văn Đô
    6
    Nguyễn Nhật Minh
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    13
    Nguyễn Tài Lộc
    19
    Đỗ Hoàng Hên
    19
    Võ Hoàng Minh Khoa
    21
    Trần Trung Kiên
    TM
    22
    Phan Tuấn Tài
    23
    Nguyễn Văn Việt
    TM
    Trực tiếp bóng đá Việt Nam 0-0 Malaysia: Thầy trò HLV Kim Sang-sik tấn công - 5
    Malaysia
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    16
    Syihan Hazmi
    TM
    2
    Daniel Ting
    3
    Ubaidullah Shamsul
    4
    Manuel Hidalgo
    6
    Quentin Cheng
    9
    Bergson
    11
    Hong Uwan
    12
    Stuart Wilkin
    14
    Harith Haiqal
    15
    Nooa Laine
    22
    LaVere Corbin Ong
    ĐT
    DỰ BỊ
    1
    Azri Ghani
    TM
    5
    Brad Tapp
    8
    Syahir Bashah
    10
    Arif Aiman
    13
    Fergus Tierney
    17
    Pavithran Gunalan
    18
    Syahmi Safari
    19
    Paulo Josue
    20
    Nazmi Faiz
    23
    Haziq Nadzli
    TM

  • Thông tin trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

    Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia).

    Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, kết quả trận đấu Việt Nam đấu Thái Lan.

    Không thể giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng ba. Đây là lần thứ tư trong năm nay 2 đội đối đầu nhau. Đội tuyển Việt Nam thắng trong cả 3 lần chạm trán Malaysia gần nhất, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

    Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

    Đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia.

    Hai đội bước vào cuộc đối đầu này với những tổn thất đáng kể về lực lượng. Malaysia không còn sự phục vụ của đội trưởng Dion Cools, người rời đội sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng vì lý do gia đình. Trên hàng công, Faisal Halim cũng vắng mặt do chấn thương bắp chân.

    Đội tuyển Việt Nam cũng không có lực lượng tốt nhất. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết sau trận gặp Pakistan, một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Hoàng Hên và Tài Lộc chưa đạt trạng thái tốt nhất, trong khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp chấn thương cơ.

  • Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan

    FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của FIFA ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam đấu với Malaysia được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động. Khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu trên TV360.

    Trận Việt Nam đấu Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Việt Nam đấu Malaysia được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Người xem có thể truy cập FPT Play hoặc TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Malaysia (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-viet-nam-6ac1bade2a97816536d49c9e?event=event&type=highlight

    Để xem trực tiếp Việt Nam đấu với Malaysia trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

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