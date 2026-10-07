Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi

Theo La Nacion cập nhật trước giờ thi đấu 45 phút, toàn bộ khán đài sân vận động Monumental chật kín khán giả. Các tiết mục âm nhạc được trình diễn ngay trên sân để hâm nóng bầu không khí. Lionel Messi là thành viên cuối cùng của đội tuyển Argentina bước ra sân chào khán giả.

Tuy nhiên, có 1 nhân vật không được chào mừng ở trận đấu này. Ông Claudio Tapia - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) - nhận những tiếng la ó và cả lời hát chế giễu từ các cổ động viên.