Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi

Cập nhật tỷ số trực tiếp Argentina vs Benin●Giao hữuArgentina1-0BeninOtamendi 48’ĐANG CẬP NHẬT
Messi sút phạt rất hiểm. Thủ môn Benin lại cản phá thành công.
Otamendi rời sân, kết thúc trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Giống như Messi, Otamendi nói lời chia tay đội tuyển sau World Cup 2026. Bàn thắng cuối cùng của anh do chính Messi kiến tạo.
Argentina 1-0 Benin
Messi đá phạt góc. Otamendi băng vào dứt điểm tung lưới Benin.
Hiệp 2 bắt đầu
Argentina và Benin chưa thay người.
Hiệp 1 kết thúc
Trận đấu chưa có bàn thắng. Đội tuyển Argentina dồn bóng cho Messi. Số 10 có cơ hội nhưng chưa ghi bàn.
Ouorou đi bóng rất nhanh ở cánh trái và tung ra cú sút khiến Martinez vất vả cứu thua cho Argentina.
Messi chọc khe cho Alvarez đối mặt thủ môn. Tiền đạo Argentina dứt điểm ở góc hẹp chỉ kiếm được quả phạt góc.
Olaitan bình tĩnh qua người và sút xa. Thủ môn của Argentina dễ dàng kiểm soát.
Messi đón đường chuyền từ cánh trái. Cú vô-lê của anh đưa bóng đi chệch khung thành.
Messi sút phạt từ vị trí rất xa khung thành. Đường bóng chưa đủ mạnh để đánh bại thủ môn của Benin.
Messi dứt điểm chệch khung thành sau đường chuyền của De Paul. Các cầu thủ Argentina đang tìm mọi cách để hướng bóng đến vị trí Messi có thể ghi bàn.
Olaitan (Benin) dứt điểm cận thành không trúng đích. Đội khách tạo ra cơ hội từ cánh phải.
Argentina chưa tạo ra cơ hội rõ rệt trong vòng cấm đối thủ. Benin phòng ngự tốt với đội hình lùi thấp.
Trận đấu tạm dừng khi đồng hồ hiện số 10 để tôn vinh Messi. Pháo hoa được bắn lên ngay giữa trận đấu. Các khán đài vang tiếng vỗ tay cho Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xúc động rơi nước mắt ở ngoài đường biên.
Messi sút xa khiến thủ môn Benin vất vả cản phá. Cú đá tiếp theo của Fernandez không gây nguy hiểm.
Argentina lập tức tràn sang phần sân đối phương để tạo ra các pha tấn công áp sát vòng cấm.
Trận đấu bắt đầu
Benin (áo vàng) lấy bóng trước.
Messi nhận được món quà lưu niệm và những lời chúc từ đội trưởng của Benin trước khi trận đấu bắt đầu.
Trận đấu bắt đầu muộn 15 phút so với lịch dự kiến vì lý do kỹ thuật. Chiếc áo đấu khổng lồ ghi số 10 và tên Messi được đưa ra giữa sân chuẩn bị cho nghi thức bắt đầu trận đấu.
Đội hình Argentina và BeninArgentinaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT23Emiliano MartinezTM3Nicolas Tagliafico4Agustin Giay7Rodrigo De Paul8Enzo Fernandez9Julian Alvarez10Lionel MessiĐT13Cristian Romero19Nicolas Otamendi20Alexis Mac Allister22Lautaro MartinezBeninĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Marcel DandjinouTM2Liam Omore3Tamimou Ouorou5Yohan Roche6Yamirou Ouorou8Hassane Imourane10Aiyegun Tosin13Mohamed Tijani15Sessi D’AlmeidaĐT17Rodolfo Aloko18Junior Olaitan
Theo La Nacion cập nhật trước giờ thi đấu 45 phút, toàn bộ khán đài sân vận động Monumental chật kín khán giả. Các tiết mục âm nhạc được trình diễn ngay trên sân để hâm nóng bầu không khí. Lionel Messi là thành viên cuối cùng của đội tuyển Argentina bước ra sân chào khán giả.
Tuy nhiên, có 1 nhân vật không được chào mừng ở trận đấu này. Ông Claudio Tapia - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) - nhận những tiếng la ó và cả lời hát chế giễu từ các cổ động viên.
Thông tin trận Argentina đấu với Benin
Argentina vs Benin diễn ra lúc 6h ngày 7/10 trên sân Estadio Mas Monumental tại Buenos Aires (Argentina). Trận giao hữu mang ý nghĩa đặc biệt khi Lionel Messi có lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Argentina.
Messi bước vào trận đấu với 207 lần ra sân và 125 bàn cho đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu Benin sẽ là trận thứ 208, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ của đội trưởng Argentina. Nicolas Otamendi cũng có mặt trong đợt tập trung và dự kiến chơi trận cuối cùng cho đội tuyển.
Argentina đang có phong độ tốt trong các trận giao hữu. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni vừa thắng Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Juan Foyth và Thiago Almada rút khỏi đội hình vì chấn thương. Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso có thể trở lại đội hình xuất phát, trong khi Messi chắc chắn là tâm điểm trên hàng công.
Benin có thành tích 2 thắng, 2 hòa và một thất bại trong 5 trận gần nhất trước cuộc đối đầu Argentina. Abdoul Rachid Moumini không thể đến Argentina vì vấn đề thủ tục, trong khi Dokou Dodo đã trở về câu lạc bộ. Tiền đạo Sahid Ngobi được bổ sung vào danh sách.
Link trực tiếp Argentina vs Benin
Trận Argentina vs Benin được phát sóng trực tiếp trên TV360. TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. Trận đấu được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên website và ứng dụng TV360.
Thông tin link xem trực tiếp Argentina đấu với Benin được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.
Link TV360 trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin (sao chép và dán vào trình duyệt web):
https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458
Để xem trực tiếp Argentina đấu với Benin trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 bằng trình duyệt Internet. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, người xem tải ứng dụng TV360 từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Sau đó, người xem đăng nhập hoặc tạo tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và lựa chọn luồng phát sóng trận Argentina vs Benin trong mục “Trực tiếp”.
Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin (6h ngày 7/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Benin trong trận giao hữu quốc tế.
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