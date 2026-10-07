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Xuất bản ngày 07/10/2026 05:40 AM
Xuất bản ngày 07/10/2026 05:40 AM

Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin (6h ngày 7/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Benin trong trận giao hữu quốc tế.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Argentina vs Benin

    Giao hữu
    Argentina
    1-0
    Benin
    Otamendi 48’
    ĐANG CẬP NHẬT

  • Messi sút phạt rất hiểm. Thủ môn Benin lại cản phá thành công.

    Thay ngườiArgentina
    60’
    15Nico Gonzalez
    18Nico Paz
    7De Paul
    9Alvarez

  • Otamendi rời sân, kết thúc trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Giống như Messi, Otamendi nói lời chia tay đội tuyển sau World Cup 2026. Bàn thắng cuối cùng của anh do chính Messi kiến tạo.

    Otamendi rời sân sau khi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

    Otamendi rời sân sau khi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

    Thay ngườiArgentina
    52’
    6Lisandro Martinez
    25Facundo Medina
    3Tagliafico
    19Otamendi

  • Argentina 1-0 Benin

    VÀO!Argentina
    48’
    Ghi bàn
    19Otamendi
    Kiến tạo
    10Messi

    Messi đá phạt góc. Otamendi băng vào dứt điểm tung lưới Benin.

  • Hiệp 2 bắt đầu

    Argentina và Benin chưa thay người.

  • Hiệp 1 kết thúc

    Trận đấu chưa có bàn thắng. Đội tuyển Argentina dồn bóng cho Messi. Số 10 có cơ hội nhưng chưa ghi bàn.

    CĐV Argentina chờ bàn thắng của Messi. (Ảnh: Reuters)

    CĐV Argentina chờ bàn thắng của Messi. (Ảnh: Reuters)

  • Ouorou đi bóng rất nhanh ở cánh trái và tung ra cú sút khiến Martinez vất vả cứu thua cho Argentina.

  • Messi chọc khe cho Alvarez đối mặt thủ môn. Tiền đạo Argentina dứt điểm ở góc hẹp chỉ kiếm được quả phạt góc.

  • Olaitan bình tĩnh qua người và sút xa. Thủ môn của Argentina dễ dàng kiểm soát.

  • Messi đón đường chuyền từ cánh trái. Cú vô-lê của anh đưa bóng đi chệch khung thành.

    Các cầu thủ Argentina vẫn hướng bóng đến Messi. (Ảnh: Reuters)

    Các cầu thủ Argentina vẫn hướng bóng đến Messi. (Ảnh: Reuters)

  • Messi sút phạt từ vị trí rất xa khung thành. Đường bóng chưa đủ mạnh để đánh bại thủ môn của Benin.

  • Messi dứt điểm chệch khung thành sau đường chuyền của De Paul. Các cầu thủ Argentina đang tìm mọi cách để hướng bóng đến vị trí Messi có thể ghi bàn.

  • Olaitan (Benin) dứt điểm cận thành không trúng đích. Đội khách tạo ra cơ hội từ cánh phải.

  • Argentina chưa tạo ra cơ hội rõ rệt trong vòng cấm đối thủ. Benin phòng ngự tốt với đội hình lùi thấp.

    Cú sút nguy hiểm nhất của Argentina đến từ chân trái của Messi. (Ảnh: AP)

    Cú sút nguy hiểm nhất của Argentina đến từ chân trái của Messi. (Ảnh: AP)

  • Trận đấu tạm dừng khi đồng hồ hiện số 10 để tôn vinh Messi. Pháo hoa được bắn lên ngay giữa trận đấu. Các khán đài vang tiếng vỗ tay cho Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xúc động rơi nước mắt ở ngoài đường biên.

  • Messi sút xa khiến thủ môn Benin vất vả cản phá. Cú đá tiếp theo của Fernandez không gây nguy hiểm.

  • Argentina lập tức tràn sang phần sân đối phương để tạo ra các pha tấn công áp sát vòng cấm.

  • Trận đấu bắt đầu

    Benin (áo vàng) lấy bóng trước.

    Messi nhận được món quà lưu niệm và những lời chúc từ đội trưởng của Benin trước khi trận đấu bắt đầu.

    Messi cầm bức tượng quà tặng của đội tuyển Benin. (Ảnh: Reuters)

    Messi cầm bức tượng quà tặng của đội tuyển Benin. (Ảnh: Reuters)

  • Trận đấu bắt đầu muộn 15 phút so với lịch dự kiến vì lý do kỹ thuật. Chiếc áo đấu khổng lồ ghi số 10 và tên Messi được đưa ra giữa sân chuẩn bị cho nghi thức bắt đầu trận đấu.

    Messi ra sân lần cuối trong màu áo đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

    Messi ra sân lần cuối trong màu áo đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

  • Đội hình Argentina và Benin

    Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi - 8
    Argentina
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    23
    Emiliano Martinez
    TM
    3
    Nicolas Tagliafico
    4
    Agustin Giay
    7
    Rodrigo De Paul
    8
    Enzo Fernandez
    9
    Julian Alvarez
    10
    Lionel Messi
    ĐT
    13
    Cristian Romero
    19
    Nicolas Otamendi
    20
    Alexis Mac Allister
    22
    Lautaro Martinez
    Trực tiếp bóng đá Argentina 1-0 Benin: Messi kiến tạo cho Otamendi - 9
    Benin
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Marcel Dandjinou
    TM
    2
    Liam Omore
    3
    Tamimou Ouorou
    5
    Yohan Roche
    6
    Yamirou Ouorou
    8
    Hassane Imourane
    10
    Aiyegun Tosin
    13
    Mohamed Tijani
    15
    Sessi D’Almeida
    ĐT
    17
    Rodolfo Aloko
    18
    Junior Olaitan

  • Theo La Nacion cập nhật trước giờ thi đấu 45 phút, toàn bộ khán đài sân vận động Monumental chật kín khán giả. Các tiết mục âm nhạc được trình diễn ngay trên sân để hâm nóng bầu không khí. Lionel Messi là thành viên cuối cùng của đội tuyển Argentina bước ra sân chào khán giả.

    Tuy nhiên, có 1 nhân vật không được chào mừng ở trận đấu này. Ông Claudio Tapia - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) - nhận những tiếng la ó và cả lời hát chế giễu từ các cổ động viên.

    Messi đương nhiên là nhân vật chính của trận đấu. (Ảnh: Reuters)

    Messi đương nhiên là nhân vật chính của trận đấu. (Ảnh: Reuters)

  • Thông tin trận Argentina đấu với Benin

    Argentina vs Benin diễn ra lúc 6h ngày 7/10 trên sân Estadio Mas Monumental tại Buenos Aires (Argentina). Trận giao hữu mang ý nghĩa đặc biệt khi Lionel Messi có lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Argentina.

    Messi bước vào trận đấu với 207 lần ra sân và 125 bàn cho đội tuyển quốc gia. Cuộc đối đầu Benin sẽ là trận thứ 208, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ của đội trưởng Argentina. Nicolas Otamendi cũng có mặt trong đợt tập trung và dự kiến chơi trận cuối cùng cho đội tuyển.

    Trận Argentina đấu với Benin là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)

    Trận Argentina đấu với Benin là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)

    Argentina đang có phong độ tốt trong các trận giao hữu. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni vừa thắng Bolivia 4-0 và Burkina Faso 7-0. Juan Foyth và Thiago Almada rút khỏi đội hình vì chấn thương. Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso có thể trở lại đội hình xuất phát, trong khi Messi chắc chắn là tâm điểm trên hàng công.

    Benin có thành tích 2 thắng, 2 hòa và một thất bại trong 5 trận gần nhất trước cuộc đối đầu Argentina. Abdoul Rachid Moumini không thể đến Argentina vì vấn đề thủ tục, trong khi Dokou Dodo đã trở về câu lạc bộ. Tiền đạo Sahid Ngobi được bổ sung vào danh sách.

  • Link trực tiếp Argentina vs Benin

    Trận Argentina vs Benin được phát sóng trực tiếp trên TV360. TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina. Trận đấu được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên website và ứng dụng TV360.

    Thông tin link xem trực tiếp Argentina đấu với Benin được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.

    Trận Argentina gặp Benin được phát sóng trực tiếp trên TV360.

    Trận Argentina gặp Benin được phát sóng trực tiếp trên TV360.

    Link TV360 trực tiếp bóng đá Argentina vs Benin (sao chép và dán vào trình duyệt web):

    https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458

    Để xem trực tiếp Argentina đấu với Benin trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 bằng trình duyệt Internet. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, người xem tải ứng dụng TV360 từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

    Sau đó, người xem đăng nhập hoặc tạo tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và lựa chọn luồng phát sóng trận Argentina vs Benin trong mục “Trực tiếp”.

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