Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga 19h15 ngày 3/11, tỷ số mới nhất

Đội hình CAHN và Kyoto SangaCông an Hà NộiĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Nguyễn FilipTM5Đoàn Văn Hậu7Phan Đình Vĩnh10Leo Artur14Damia Sabater38Adou Leygley Minh55Frans Putros68Bùi Hoàng Việt Anh72Alan88Lê Văn Đô90PereaKyoto SangaĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT90Hedhe Rocha da SilvaTM6Joao Pedro15Kodai Nagata17Alex Souza24Hiroto Morooka38Everton Maceio40Yusuke Ishida43Weverton44Kyo Sato48Ryuma Nakano62Takaaki Shichi
Thông tin trận đấu Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga
CLB Công an Hà Nội trải qua chuỗi 3 trận không thắng trước Hà Nội FC, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tại V.League chủ yếu bởi lịch thi đấu dày và thể lực bào mòn vì di chuyển.
Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn ở đấu trường AFC Champions League Elite. Ngay ở chuyến làm khách trước Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-2. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Brayan Perea thi đấu xuất sắc giúp Công an Hà Nội có 3 điểm.
Tiếp đón Kyoto Sanga (Nhật Bản) trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội sẽ tập trung cho mặt trận phòng ngự nhưng sẵn sàng hướng đến 3 điểm.
Đây là mục tiêu khó nhưng Nguyễn Quang Hải và đồng đội cần hướng tới để tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.
Link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga
TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của AFC Champions League Elite. Trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.
Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.
Link TV360 trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458
Để xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần trên giao diện.
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