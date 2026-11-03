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Xuất bản ngày 03/11/2026 06:25 PM
Xuất bản ngày 03/11/2026 06:25 PM

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga 19h15 ngày 3/11, tỷ số mới nhất

Mai Phương
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga (19h15 ngày 3/11): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga tại AFC Champions League Elite.

  • Đội hình CAHN và Kyoto Sanga

    Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga 19h15 ngày 3/11, tỷ số mới nhất - 1
    Công an Hà Nội
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Nguyễn Filip
    TM
    5
    Đoàn Văn Hậu
    7
    Phan Đình Vĩnh
    10
    Leo Artur
    14
    Damia Sabater
    38
    Adou Leygley Minh
    55
    Frans Putros
    68
    Bùi Hoàng Việt Anh
    72
    Alan
    88
    Lê Văn Đô
    90
    Perea
    Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga 19h15 ngày 3/11, tỷ số mới nhất - 2
    Kyoto Sanga
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    90
    Hedhe Rocha da Silva
    TM
    6
    Joao Pedro
    15
    Kodai Nagata
    17
    Alex Souza
    24
    Hiroto Morooka
    38
    Everton Maceio
    40
    Yusuke Ishida
    43
    Weverton
    44
    Kyo Sato
    48
    Ryuma Nakano
    62
    Takaaki Shichi

  • Thông tin trận đấu Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga

    CLB Công an Hà Nội trải qua chuỗi 3 trận không thắng trước Hà Nội FC, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tại V.League chủ yếu bởi lịch thi đấu dày và thể lực bào mòn vì di chuyển.

    Công an Hà Nội gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc.

    Công an Hà Nội gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc.

    Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn ở đấu trường AFC Champions League Elite. Ngay ở chuyến làm khách trước Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-2. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Brayan Perea thi đấu xuất sắc giúp Công an Hà Nội có 3 điểm.

    Tiếp đón Kyoto Sanga (Nhật Bản) trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội sẽ tập trung cho mặt trận phòng ngự nhưng sẵn sàng hướng đến 3 điểm.

    Đây là mục tiêu khó nhưng Nguyễn Quang Hải và đồng đội cần hướng tới để tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.

  • Link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga

    TV360 là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của AFC Champions League Elite. Trận Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của TV360, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

    Người xem có thể truy cập TV360 bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

    Thông tin link xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga được cập nhật theo dữ liệu chính thức của TV360.

    Link TV360 trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội đấu với Kashima Antlers (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/tv/tv360-4?ch=2458

    Để xem trực tiếp Công an Hà Nội đấu với Kyoto Sanga trên máy tính, khán giả truy cập website TV360 bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng TV360 trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần trên giao diện.

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