Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga 19h15 ngày 3/11, tỷ số mới nhất

CLB Công an Hà Nội trải qua chuỗi 3 trận không thắng trước Hà Nội FC, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình tại V.League chủ yếu bởi lịch thi đấu dày và thể lực bào mòn vì di chuyển.

Công an Hà Nội gặp khó khăn vì lịch thi đấu dày đặc.

Tuy nhiên, đại diện Việt Nam vẫn cho thấy quyết tâm rất lớn ở đấu trường AFC Champions League Elite. Ngay ở chuyến làm khách trước Cảng Thượng Hải (Trung Quốc), CLB Công an Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-2. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Brayan Perea thi đấu xuất sắc giúp Công an Hà Nội có 3 điểm.

Tiếp đón Kyoto Sanga (Nhật Bản) trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội sẽ tập trung cho mặt trận phòng ngự nhưng sẵn sàng hướng đến 3 điểm.

Đây là mục tiêu khó nhưng Nguyễn Quang Hải và đồng đội cần hướng tới để tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục.