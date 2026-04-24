Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á

Cập nhật mới nhất
U17 Việt Nam 0-0 U17 Malaysia Tiếp tục cập nhật
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, chung kết U17 Đông Nam Á diễn ra trên sân vận động Gelora Delta, Sidoarjo (Indonesia) từ 19h30.
U17 Việt Nam đấu với U17 Malaysia
Để giành quyền vào chung kết, U17 Việt Nam thắng ngược U17 Australia - đương kim vô địch giải đấu ở vòng bán kết. Khi cả Thái Lan hay Indonesia đều bị loại sớm, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch khu vực. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland cũng mang đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thuyết phục.
Trong lần tái đấu Malaysia, U17 Việt Nam có nhiều lý do để tin về khả năng giành chức vô địch, thậm chí là một chiến thắng đậm. Trận đấu tại vòng bảng cung cấp cho ông Roland nhiều dữ liệu quan trọng về đối thủ. Dưới thời nhà cầm quân người Brazil, U17 Việt Nam cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt khi đấu với những đối thủ "chiếu dưới".
Các đội tuyển trẻ Malaysia quả thực không có thành tích tốt trong 2 năm gần đây. Trước mắt, U17 Malaysia rõ ràng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U17 Việt Nam. Sẽ không bất ngờ nếu U17 Việt Nam bước vào trận đấu trong thế "cửa trên" và có thể chủ động áp đặt lối chơi.
Ở cả hai lần gần nhất gặp nhau gần nhất, U17 Việt Nam đều thắng U17 Malaysia với tỉ số 4-0. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chủ quan và tự mãn với tư tưởng cầm chắc chiến thắng. Nếu đánh bại U17 Malaysia lần thứ ba, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội sẽ giành được danh hiệu quốc tế đầu tiên, đồng thời đưa U17 Việt Nam trở thành đội tuyển vô địch U17 Đông Nam Á nhiều lần nhất.
